FOTO | Bradul de Crăciun din biserica parohiei Drâmbar, împodobit cu opere de artă: Copiii din comunitate au realizat decorațiuni unice, purtând amprenta bucuriei

În contextul sărbătorii Nașterii Domnului, biserica parohiei Drâmbar, protopopiatul Alba Iulia, a fost gazda unui eveniment special dedicat celor mici: un atelier de creație în cadrul căruia copiii din comunitate au realizat decorațiuni pentru bradul de Crăciun.

„Sub îndrumarea doamnelor Mona Dăneț, Mărioara Chirilă și Aurelia Magda, copiii au creat adevărate opere de artă. Fiecare decorațiune a fost unică, purtând amprenta copilăriei și a bucuriei specifice acestei perioade binecuvântate de Dumnezeu.

Nichita Stănescu spunea: „Curățați câmpul ca să aibă unde să aterizeze îngerii”. Astfel, ne-am privit sufletele și am conștientizat faptul că putem să le pregătim cu ocazia împodobirii bradului din biserica parohială. Trăim într-o lume în care consumerismul a alungat șezătorile, poveștile la gura sobei, îndemânarea și creativitatea lucrurilor simple. În consecință, am vrut să oferim copiilor din nostalgia vremurilor în care dragostea făcea parte din tot ce se putea găsi în propriile noastre case. Astfel, cu prilejul pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, am început șezătorile, adunând copiii în jurul bunicilor, al mămicilor și al celor care au dorit „să împletească vise” cu cei mici, prin îndemânare și dragoste.

În prima parte a activităților, am realizat îngeri din material asemănător celui din care au fost confecționate măștile de protecție din timpul pandemiei. Tema acțiunii a fost: „De la disperare (de la a ne acoperi fața și zâmbetul) la a aduce bucuria pe fața și în sufletul celor care ne vor privi bradul”. Apoi, din colile de hârtie ce ne stăteau pe masa de lucru și din dantela de hârtie de pe platourile de prăjituri, mânuțe îndemânatice ale celor mici au reușit să plămădească alți îngerași. De asemenea, am creat îngerași din șnururi, iar mai apoi o doamnă dăruită cu meșteșugul croșetatului ne-a adus dragostea pentru acesta, prinsă în clopoțeii, îngerașii sau brăduții croșetați de ea, copiii împletind betele din panglici mătăsoase.

Munca tinerilor din parohia Drâmbar a fost încununată de ziua cea mare în care bradul de Crăciun a fost împodobit în biserica parohiei. Toate aceste zile de muncă au similare momentelor de colindă. Am trăit cu toții, copii și adulți, o poveste minunată de iarnă depănată în atmosfera satului transilvan, ce are ca suflet biserica. Alături ne-au fost reprezentanții administrației locale, care ne-au deschis ușa fostei grădinițe pe care noi am însuflețit-o cu cântecele și bucuria copiilor mai mari și mai mici, cu bunici, mămici și tătici. Bucuria de a împodobi bradul bisericii noastre am dus-o și spre ușa primăriei, cea care știm că ne va fi deschisă pentru multele gânduri pe care vrem să le transformăm în puterea dăruirii”. Transmite preotul paroh Ionuț Truța.

