FOTO| Blocurile dărăpănate din Cugir, la un pas să devină istorie: Care va fi soarta imobilelor după ce Primăria a semnat contractul de adjudecare

Blocurile dărăpănate din Cugir sunt la un pas să devină istorie. Care va fi soarta imobilelor după ce Primăria a semnat contractul de adjudecare?

Soarta blocurilor dărăpănate din Cugir este pe cale să se schimbe. Astăzi, Primarul Adrian Teban şi Directorul General UMC, Marin Morariu au semnat contractul de vânzare-cumpărare a fostelor active sociale: Blocul 1 Mai (Str. Viitorului), Blocul Nr. 7 (str. Tineretului), Blocul Nr. 5 (str. Gh Doja), Căminele de Tineret Nr. 1 și Nr 2 (str. Râul Mic), cu terenurile aferente. Contractul a fost încheiat ca urmare a adjudecării acestor imobile către oraşul Cugir, prin licitației publică cu strigare.

Potrivit primarului, Adrian Teban administrația locală încearcă de mai mulți ani să intre în posesia acestor imobile, însă prima promisiune fermă în acest sens a fost făcută în luna mai 2020, cu ocazia vizitei la U.M.C a fostului premier, Ludivic Orban și a mai multor miniștrii , printre care și Ministrul Economiei, Virgil Daniel Popescu.

„De mai bine de 17 ani încercăm să intrăm în posesia acestor clădiri care se dărâmă sub ochii noştri, sperând că le putem salva şi transforma în locuinţe pentru tineri, centre sociale pentru vârstnici sau clădiri administrative. Ani de-a rândul am solicitat transferarea lor cu titlu gratuit, însă acest lucru nu a fost posibil. Între timp, procesul lor de degradare a continuat, astfel că multe dintre imobile oferă o imagine dezolantă şi reprezintă un real pericol. Astăzi, vreau să cred am dat o nouă filă din istoria acestor clădiri şi că în viitorul apropiat vor deveni din nou utile comunităţii care a contribuit la ridicarea lor” a precizat edilul.

Vânzarea de astăzi a avut loc în baza mandatului dat de Ministrul Economiei și a acordului Adunării Generale a Actionarilor U.M.C, din care face parte inclusiv ROMARM.

Referitor la viitorul imobilelor, administraţia locală îşi doreşte să transforme obiectivele degradate astfel:

Blocul 1 Mai- clădire administrativă;

Bloc nr. 5- azil pentru bătrâni (fiind în imediata apropiere a spitalului);

Bloc nr. 7- locuinţe şi spaţii pentru închiriat;

Căminul Tineretului Nr. 1- locuinţe sociale;

Căminul Tineretului Nr. 2-locuinţe sociale.