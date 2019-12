FOTO: Atleți ai Județului Alba, pe podiumul concursului de alergare ,,December Run” din Târgul Lăpuș – Maramureș

Asociația Sportivă ,,Athletic” Tg. Lăpuș a organizat duminica, 15 decembrie 2019, cea de-a doua ediție a concursului de alergare ,,December Run”, in orasul Targu Lapus, judetul Maramures.

Având ca scop promovarea unui stil de viata sanatos care implica miscarea in aer liber indiferent de anotimp, atragerea tinerilor catre sportul de performanță, manifestarea din Țara Lăpușului a mobilizat peste 100 de participant aparținând mai multor cluburi și asociații sportive din Transilvania. Din județul Alba au luat parte la eveniment, patru alergători și anume: Vasile Hârjoc (CSO Cugir), Ilie Cioca (CSM Unirea Alba Iulia) și soții Emil și Margareta Suflețel (CS Unirea Alba Iulia).

La categoria de vârstă + 65 ani, cugireanul Vasile Hârjoc a câștigat cursa de 11,2 km, iar albaiulianul Ilie Cioca a parcurs aceeați distanță clasându-se pe locul al II-lea. În cadrul aceleași competiții, soții Suflețel (categ + 80 de ani) au reușit să termine onorabil traseul de 6 km. Pentru copii (clasa a IV-a și a V-a ), distanța de parcurs a fost de 2 km.

“Una dintre prioritatile noastre este sa promovam alergarea in zona Tarii Lapusului si vrem sa facem acest lucru prin constientizarea comunitatii asupra beneficiilor si avantajelor, pe care le aduce practicarea atletismului. Ne dorim, in egala masura, sa identificam copiii dotati, talentati, pentru a-i sustine sa poata practica alergarea la nivel de performanta! Nu in ultimul rand, ne dorim ca prin organizarea unor astfel de competitii sa promovam si zona bogata in traditii a Tarii Lapusului. Organizam acest concurs pentru ca este nevoie, se simte un interes real al tinerilor pentru competitie si socializare in aer liber”, a declarat Artur Miklos, presedintele si antrenorul Asociatiei Sportive ,,Athletic” Targu Lapus.

(C.P.)