FOTO: Atletele de la AC “Mica Romă” Blaj – premiate în cadrul festiv, după ce au cucerit medaliile de aur la Cupa Europei

Echipa ce a reprezentat comuna Crăciunelu de Jos este noua campioană a Cupei Satelor, competiție fotbalistică juvenilă organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Rezervată jucătorilor Under 13 (născuți în anul 2009 și mai tineri), atractiva întrecere a reunit la start 12 echipe (Crăciunelu de Jos a avut două reprezentante), iar ultimele meciuri, semifinalele și finalele s-au disputat pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia.

Noua campioană, Crăciunelu de Jos (“vișiniu”), a avut un parcurs impecabil, cucerind trofeul fără a primi gol. În grupe a învins 4-0 pe Valea Lungă și a remizat alb cu Șona, în sferturile de finală, la Galtiu, a fost 5-0 cu Mihalț, în penultimul act a trecut de Lunca Mureșului, scor 1-0, iar în finală a învins Ciugud cu același scor (nici finalista nu pierduse până la acest joc). Participantele au fost recompensate de AJF Alba cu câte două mingi și diplome, iar echipele calificate în “careul de ași” au primit trofee.

Dar iată ultimele rezultate (s-a jucat în sistem 8+1): *semifinale: Ciugud – Șona 2-1 (goluri Bogdan Comșa, în minutele 19 și 21, respectiv David Todoran în minutul 3); Lunca Mureșului – Crăciunelu de Jos 0-1 (a marcat Andrei Popa, minutul 28); *finala mică: Șona (antrenor Alaxandru Sabău) – Lunca Mureșului (antrenor Claudiu Coltor) 0-2 (au punctat Aris Pap, minutul 4, și Ciprian Vlăzan, în minutul 26); *finala mare: Ciugud (antrenor Cosmin Șuvaina) – Crăciunelu de Jos 0-1 (gol înscris de Tudor Popa, în minutul 3).

Crăciunelu de Jos va reprezenta Alba la etapa regională alături de alte echipe din Zona 5 (Covasna, Brașov, Sibiu, Harghita și Mureș), iar etapa națională va cuprinde două grupe a câte 4 echipe (câștigătoarele fazei zonale).

Campioana, pregătită de Adrian Cîmpean, s-a bazat pe următorul efectiv: Cosmin Mândrușcă (n. 2009), Sasha Nandrea (2012), Cristian Păcurar (2012) – portari, Sebastian Șipoș (2009), Tudor Popa (2010), Mădălin Mailat (2011), Ștefan și Tudor Mărginean (2010, frați gemeni), Răzvan Păcurar (2009, fratele portarului), Victor Oniga (2012), Andrei Popa/ cpt. (2009), Luca Cîmpean (2012) și Andrei Nandrea (2011).

“Este o mare realizare pentru noi, în condițiile în care la acest nivel, în comună, aria de selecție este destul de redusă. Ne bucurăm că am câștigat acest trofeu, iar astfel copiii au șansa să performeze, să-și măsoare forțele și cu echipe din alte județe. Pe undeva, mă așteptam să cucerim trofeul, noi având două echipe angrenate în competițiile AJF, la Under 11 și Under 13, iar acest lot a fost un mixt între generațiile respective”, a spus Adrian Cîmpean.

Chiar dacă vorbim despre o comună, se poate spune că la Crăciunelu de Jos fotbalul se mănâncă pe pâine. În 2013, Școala Gimnazială din Crăciunelu, pregătită de Marius Cîmpean (fratele actualului câștigător al Cupei Satelor), a devenit campioană națională la ONSS, ciclul primar, mediul urban. În 2018, la prima ediție a Cupei Satelor, adjudecată de Bistra, Crăciunelu s-a clasat pe locul al 3-lea (fără a pierde sau a primi gol). În plus, doi jucători din comună, Valentin Boldea (n. 2005) și Sebastian Maghiari (2005) sunt la echipele de juniori ale prim-divizionarei Gaz Metan Mediaș, iar o serie de fotbaliști din Crăciunelu activează în prezent la CSȘ Blaj, sub comanda lui Alin Hancăș. De asemenea, dintre actualii echipieri Andrei Popa, Tudor Popa, Tudor Mărginean, Ștefan Mărginean și Victor Oniga fac parte din lotul județean la diverse categorii de vârstă.

