FOTO | Atlanticul din Apuseni: Un peisaj incredibil din Geamăna, surprins cu măiestrie de fotograful aiudean Gheorghe Popa, locul 3 în cadrul topului The International Landscape Photographer of the Year

O imagine care surprinde un peisaj incredibil din Geamăna, Munții Apuseni, surprins cu multă măiestrie de Gheroghe Popa, farmacist și fotograf de natură originar din municipiul Aiud, județul Alba a fost distribuită astăzi de Ambasada SUA în România.

„Imagine făcută cu AI? Nu, nici vorbă! De fapt, este o poză care surprinde un peisaj incredibil din Geamăna, Munții Apuseni, făcută cu multă măiestrie de către Gheorghe Popa, fotograful român care a obținut, în 2024, locul 3 în cadrul topului The International Landscape Photographer of the Year.”, transmite Ambasada SUA în România

Gheorghe Popa este de profesie farmacist și fotograf de natură. S-a născut în 1982 în Aiud, un mic orășel din Transilvania, România. Originalitatea fotografiilor lui stă în consecvența și meticulozitatea cu care abordează proiectele pe termen lung în arii naturale și peisaje sălbatice deseori trecute cu vederea. Lucrările lui sunt un monument dedicat frumuseții unice a naturii neatinse. Scopul este să trezească simțul responsabilității și atenția privitorilor, încurajându-i să prețuiască și să protejeze natura.

Creativitatea cu care a fotografiat lacurile Cuejdel și Geamăna i-a adus recunoaștere internațională câștigând numeroase premii internaționale precum National Geographic – Nature Photographer of the Year (Mențiune), GDT – European Wildlife Photographer of the Year (Germania), Monochrome Awards U.S.A., ILPOTY (The International Landscape Photographer of the Year Award – Australia), MontPhoto and Memorial Maria Luisa (Spania), Nature Photographer of the Year (Olanda), “Milvus” Nature Photography Contest (România).

Fotografiile sale sunt publicate în revistele National Geographic, National Geographic Traveler, Natuurfotografie Magazine (Olanda & Belgia), Forum Naturfotografie (Germania), Elements Magazine (Canada), On Landscape (UK).

Gheorghe Popa este primul român care a avut o fotografie prezentă în Galeriile National Geographic Fine Art din U.S.A.

Publicații:

2023

– Emergence Magazine Volume 4 – Shifting Landscapes – Una dintre fotografiile din proiectul ”Frumusețe Otrăvită” este pe copertă, în acest număr este publicat și un articol despre proiectul ”Frumusețe Otrăvită”.

– Pianeta 2030 (Corriere Della Sera) publică pe copertă fotografia realizată la lacul Cuejdel – The Network / fotografie câștigătoare a premiului The Amazing Aerial Award (IlPOTY – Australia)

2021

– National Geographic (USA, Germania, Franța, Rusia, Mexic, Anglia) publică în octombrie 2021 la rubrica ”Jurnal de fotograf” articolul ”Poisoned Beauty” (”Frumusețe Otrăvită”)

– National Geographic România publică în martie 2021 la rubrica ”Jurnal de fotograf” articolul ”Anatomia Gheții” (fotografii și text – Gheorghe Popa).

– Forum Naturfotografie (Germania), revista GDT publică un articol despre proiectul ”Frumusețe Otrăvită”

– Natuurfotografie Magazine (Olanda & Belgia) publică un interviu cu fotografii din portofoliu

2020

– National Geographic România publică în iulie 2020 la rubrica ”Jurnal de fotograf” articolul ”Frumusețe Otrăvită” ce cuprinde fotografii și o scurtă poveste despre dezstrul ecologic de la Geamăna (Munții Apuseni) (fotografii și text – Gheorghe Popa).

2019

– National Geographic Traveler publică pe copertă fotografia My lake și articolul Lacul Cuejdel (fotografii și text – Gheorghe Popa).

2018

– National Geographic România publică în august 2018 la rubrica ”Jurnal de fotograf” articolul ”Lacul Fermecat” ce cuprinde fotografii și o scurtă poveste despre lacul Cuejdel (fotografii și text – Gheorghe Popa).

– National Geographic Spania august 2018 – fotografia ”Cold and Misty” și o scurtă descriere a lacului Cuejdel este publicată la rubrica ”Viziuni”.

Expoziții personale:

2022 Ținutul Zimbrului – Expoziția marchează zece ani de când zimbri au fost repuși în libertate în pădurile din județul Neamț și scoate în evidență frumusețea Parcului Natural Vânători Neamț. Expoziția poate fi vizitată la sediul Parcului Natural Vânători Neamț, Strada Zimbrului, nr. 2 Vinatori Neamt, Romania,

2020 Portofoliu, expoziție personală cu o selecție variată de fotografii realizate în ultimii cinci ani. Expoziția a fost găzduită de Centru de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca 2020.

2017 Patagonia, a fost prima mea expoziție foto, a fost prezentată la Cluj-Napoca în cadrul Photo România Festival 2017 și la Galeriile Inter-Art din Aiud tot în 2017. Notează fotograful pe pagina sa de internet: gheorghepopa.com

