FOTO| APEL UMANITAR pentru o mamă singură din Alba, care își crește singură cele patru fetițe: Una din micuțe are probleme de sănătate

O mamă din Alba Iulia, care își crește singură cele patru fetițe, are disperată nevoie de ajutor. Trăiesc toți într-o singură cameră și din punct de vedere financiar se descurcă foarte greu.

Un nou apel umanitar a fost inițiat pe rețeaua de socializare facebook, de data aceasta pentru o familie formată dintr-o mamă singură și patru fetițe, care nu au avut șansa noastră și sunt nevoiți să trăiască în condiții grele.

„Azi, am ajuns la o mamă singură din Alba Iulia ce are 4 fete. Ce-a de-a cincea i-a decedat din probleme medicale, prima fetiță, Elena, are 6 luni, ce-a de-a doua, Maria, are 4 ani, a treia, Anto, 10 ani și ce-a de-a patra, Gabriela, 15 ani.

Din păcate, fetița de 10 ani, este cu probleme de sănătate. Locuiesc toți în camera din poze pentru care plătesc chirie 400 lei. Se descurcă foarte greu financiar. Cine vrea sa le ajute, mă poate suna la 0753467330″, a scris pe facebook inițiatoarea apelului umanitar.