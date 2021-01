FOTO| APEL UMANITAR pentru o fetiță din Alba, în vârstă de 7 ani, care are nevoie de o operație costisitoare pentru șansa la o viață normală

Carla Dorottya este o fețiță cu părul bălai și zâmbet angelic, din Blaj, în vărstă de 7 ani și 5 luni. La această vârstă fragedă a fost diagnosticată cu sindrom hiperkinetic, crize de afect, anemie severă și tulburări din spectrul autist.

Mama ei, educatoare de peste două decenii, le cere ajutorul oamenilor cu suflet mare, pentru a strânge suma de 11.000 de euro, necesară pentru un transplant autolog de celule stem la o clinică din Viena, transplant care reprezintă șansa Carlei la o viață normală.

„Bună ziua tuturor! Eu sunt Ana, educatoare în Blaj. Timp de peste 25 de ani am educat, îngrijit și iubit copiii care mi-au fost dați în grijă. Acum, copilul meu are nevoie de ajutor. Carla Dorottya are 7 ani, 5 luni și un diagnostic multiplu: sindrom hiperkinetic, crize de afect, anemie severă, tulburări din spectrul autist. Șansa la o viață normală o reprezintă un transplant autolog de celule stem la Stem Cell Therapy Austria din Viena, în valoare de 11.000 de euro. Ultima zi în care poate fi efectuat transplantul este 11 martie, peste mai puțin de 8 săptămâni. Vă rog, ajutați o mamă disperată să-și poată duce copilul la tratament!”, a scris mama fetiței pe o rețea de socializare.

Împreună îi putem dărui un altfel de viitor, o putem ajuta să pășească drept în viață. Puteți dona în contul deschis de Asociația Copii cu nevoi speciale Blaj RO23BTRLRONCRT0501199601.

Telefon: 0771076862 (Ana Suciu)