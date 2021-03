FOTO| APEL UMANITAR pentru o familie din Alba, care are nevoie de un consult medical pentru un băiat de 7 ani, obiecte de mobilier și un telefon pentru orele online

O mamă cu doi copii, din Alba, au nevoie de ajutor, băiatul de 7 ani, luat în plasament, a fost operat de apendicită și are nevoie de un consult medical. De asemenea, familiei i-ar prinde bine mai multe obiecte de mobilier pentru apartamentul în care locuiesc și un telefon sau o tabletă pentru ca cei doi copii să poată participa la cursurile online.

Un nou apel umanitar a fost inițiat prin intermediul rețelei de socializare facebook, de data aceasta pentru o familie formată dintr-o mamă și doi copii, o fată de 17 ani și un băiețel de 7 ani, luat în plasament, care nu au avut șansa noastră și sunt nevoiți să trăiască în condiții dificile.

„Ieri am fost acasă la o doamna cu suflet mare ce a luat în plasament acest copil frumos, deși dânsa mai are o fiica de 17 ani. Era puțin trist, avea febră, tocmai ce a fost externat din spital după o operație de apendicită, necesită o consultație medicală. Are vârstă de 7 ani, mărimi la îmbrăcăminte 148 iar la încălțăminte 33.

Le-ar prinde bine o canapea, un birou cu scaun unde să-și poată face temele, un aragaz, un frigider și o mașină de spălat, un covor, un telefon sau o tabletă pentru ore online. Toate în apartament sunt foarte vechi și nu sunt funcționale iar starea materială nu este una bună, astfel ca s-au acumulat și datorii la întreținere și chirie. Cine vrea să-i ajute, mă poate suna la 0753467330″, a transmis inițiatoarea apelului umanitar.