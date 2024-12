FOTO | Apel umanitar pentru cinci copii și bunica lor: Casa în care locuiau a fost mistuită de flăcări în prag de sărbători

Un apel umanitar a fost lansat pentru cinci copii și bunica lor, din localitatea Unirea a județului Alba, după ce flăcările au mistuit casa în care aceștia locuiau, în pragul sărbătorilor de iarnă.

„Haideți să ajutăm! În prag de Crăciun, cinci copii senini și încercați de soartă din Unirea, au pierdut casa în care locuiau împreună cu bunica lor într-un incendiu.

Încep lucrările la acoperiș, finisaje interioare, finisaje exterioare, instalația electrică și este nevoie de implicarea tuturor pentru realizarea acestor lucrări.

Mario are 12 ani și este un băiețel cald și optimist, care știe să aprecieze orice gest de bunătate și se bucură de orice lucru mărunt , Alex are 10 ani și este foarte afectuos, Codruț are 7 ani și este un năzdrăvan căruia îi place joaca foarte mult, Petruț are 6 ani iar Mihai este de 3 ani.

Dacă doriți să îi ajutați, nu ezitați să donați în contul ONG-ului – ASOCIAȚIA CULTURALĂ MUGURII UNIRII, cu specificația „Donație pentru familia Cișmaș”:

RO81CECEAB2430RON0535164 deschis la CEC BANK SA

