FOTO| APEL UMANITAR pentru 20 de familii afectate de inundațiile din Sohodol: Au nevoie de mobilier, electrocasnice, covoare, îmbrăcăminte, materiale de construcții

APEL UMANITAR pentru 20 de familii afectate de inundațiile din Sohodol: Au nevoie de mobilier, electrocasnice, covoare, îmbrăcăminte, materiale de construcții

Ca urmare a inundațiilor devastatoare din ultima săptămână, care au afectat mai multe localități din munții Apuseni, în mediul online a fost inițiată o campanie umanitară, de ajutorare a comunității din comuna Sohodol, grav afectată de furia apelor.

Toți cei interesați, atât persoane fizice, cât și juridice, pot face donații în produse (alimente neperisabile, apă), mobilier, electrocasnice, covoare, îmbrăcăminte, materiale de construcții sunând la numărul de telefon 0753467330, persoană de contact Raluca Crișan.

„Tocmai am terminat de mers din casa în casa în Gura Sohodolului. Nici măcar pozele sau filmările nu va fac sa înțelegeți dezastrul din zona. Nici nu știu cu ce sa încep din ce am nevoie, mobilier, electrocasnice, covoare, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale de construcții, etc. Am sa va postez în amănunt pentru fiecare din cele 20 de familii ce este necesar”, a scris albaiulianca pe facebook.