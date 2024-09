FOTO | Antonia Beteag, tânăra soprană din Alba, primul loc la secțiunea canto și marele premiu al “Romanian International Competition in Japan”, alături de o violonistă de 17 ani

Antonia Beteag, tânăra soprană din Alba, primul loc la secțiunea canto și marele premiu al “Romanian International Competition in Japan”, alături de o violonistă de 17 ani

Antonia Beteag, tânăra soprană de 25 de ani din Alba a obținut recent primul loc la secțiunea canto și marele premiu al “Romanian International Competition in Japan”, alături de o violonistă de 17 ani.

”Ce săptămână incredibilă! Am reușit să fac trei dintre lucrurile care mă împlinesc cel mai mult: am cântat, am savurat mâncăruri delicioase și am călătorit cât de mult am putut!

M-am întors din Japonia cu un bagaj uriaș… și la propriu, și la figurat! Am descoperit o cultură nouă și am întâlnit oameni minunați, printre care se numără echipa ucimr, Sebastian Nadrone (a cărui compoziție am avut onoarea să o cânt în premieră mondială la Ambasada României), Andreea Nistor, Shimada, pianistul român Horia Mihail și Rayna, alături de care am format o echipă grozavă.

“Romanian International Competition in Japan” este o competiție care promovează și valorifică cultura românească, în special compozitorii noștri, de care suntem atât de mândri.

Sunt extrem de onorată să fiu pe primul loc la secțiunea canto și să împart marele premiu al competiției cu o violonistă incredibil de talentată, în vârstă de doar 17 ani! 17!!

Abia aștept să mă întorc la Tokyo anul viitor!”, a scris Antonia pe pagina sa de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI