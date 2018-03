FOTO: Amendamentele deputatului PNL Florin Roman la proiectul privind Legea muntelui

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a înaintat spre dezbatere şi aprobare, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 8 amendamente la proiectul privind Legea muntelui. Motivele pentru care a inițiat acest demers sunt punctate mai jos:

• Specificitatea geografică, climatică și tradițională a zonei montane reclamă o viziune integratoare, pentru a face posibilă dezvoltarea durabilă în acest areal.

• Prin amendamentele pe care le-am inițiat la PLx nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui, am avut în vedere, printre altele, și armonizarea instituțională, prin această cooperare interministerială am dorit ca protecția și dezvoltarea zonei montane să fie un obiectiv clar; în acest sens am propus

1)înființarea Secretariatului de Stat pentru Zona Montană, în cadrul MADR, care să aibă în coordonare Agenția Națională a Zonei Montane, cu scopul prevenirii depopulării masive și a pierderii unei mari economii cu rol strategic de importanță covârșitoare pentru poporul român.

2)înființarea poziției de Ministru delegat pentru zona montană care să coordoneze activitatea Consiliului Național al Muntelui și a Comitetului Interministerial pentru Zona Montană

• De asemenea, pentru a veni în sprijinul fermierilor, am propus ca, pentru grupurile de minim 3 ferme, statul să sprijine realizarea de bazine colectoare pentru apă potabilă, așa cum ele există în zonele montane din Austria, Elveția etc.

• Alte amendamente vin să instituie sistemul cooperatist, axat pe valorificarea produselor montane agroalimentare, cooperative agricole care să beneficieze de sprijin financiar, ca ajutor de pornire, prin acestea realizându-se mult dorita condiție de sustenabilitate.

• Pentru că nevoia de cadre cu studii superioare la nivelul comunităților montane este mai mult decât evidentă, am propus să se acorde un spor de salariu, cu caracter compensatoriu, pentru specialiștii agricoli, medicii și profesorii tineri.

• Avându-se în vedere că agricultura și creșterea animalelor în condiții montane impune cunoștințe aprofundate atât teoretice, cât și practice, înființarea de școli profesionale de agricultură montană vine să acopere acest deziderat.

• Pentru a exista o marjă de siguranță complementară, pentru intervenții speciale în favoarea populației, economiei și mediului montan consider că este important constituirea Fondului Național de Susținere a Muntelui, prin acumulări anuale din taxele instituite pentru entitățile economice care realizează profituri în zona montană.

Cele 8 amendamente în galeria foto de mai jos: