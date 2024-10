FOTO: Alte două medalii de aur pentru Alba: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) și George Cozma (CSȘ Blaj) – campioni naționali la cros!

Alte două medalii de aur pentru Alba: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – o premieră pentru comuna de pe Târnava Mică și George Cozma (CSȘ Blaj) – campioni naționali la cros!

Medalii de aur pentru Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei), la Under 16 și aiudeanul George Cozma (CSȘ Blaj), la Under 18, la Campionatul național de cros under 18, Under 16, Under 14, Under 13 și ștafetă, disputat la Băile Felix.

În prima zi, Mihaela Blaga a devenit campioană națională la senioare, iar echipa AC „Mica Romă” Blaj a cucerit titlul la Under 20 masculin (antrenor Cristina Man), zestrea concurenților din Alba cuprinzând 4 medalii din cel mai prețios metal, un bilanț remarcabil.

„Deși a concurat și ieri, contribuind la cucerirea medaliei de aur la echipe, azi George s-a autodepășit și a arătat că munca, talentul și voința sunt calitățile pe care trebuie să le dețină un campion, și el le are cu siguranță. Felicitări George, toate aceste rezultate ne arată că suntem pe drumul cel bun”, a punctat Cristina Man.

„După 5 ani de muncă și seriozitate, anul acesta au început să apară și rezultatele pe plan național! Primul rezultat important a fost cel de la ONSS, cros, faza județeană, unde Roxana a devenit campioană județeană, în premieră pentru comuna Jidvei și pentru Liceul Tehnologic Jidvei! Performanța de astăzi cred că este una de excepție, reușind să devină și campioana națională la Campionatul National de cros! Cu siguranță, acest rezultat se datorează mai ales credinței Roxanei, așteptând cu răbdare binecuvântarea Domnului, dar trebuie să-i mulțumim și doamnei antrenor Cristina Man Cristina pentru susținerea noastră și a clubului, în sportul de performanță! În ceea ce privește viitorul apropiat, ne vom pregăti în continuare pentru competițiile de pistă de anul viitor, unde sperăm să avem rezultate cât mai bune!”, a precizat Andras Gaspar.



În a doua zi a competiției, au luat startul alți 13 sportivi din Alba, de la diverse cluburi precum Atletich Aiud, Luceafărul Jidvei, CSȘ Blaj, CS Unirea Alba Iulia, LPS Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia. Rezultate:

*Under 13 (1200 metri): Maria Porca (Atletich Aiud, antrenor Ioana Bozdog) – locul șase (timpul 3:52.35);

*Under 13 (1500 metri): Denis Indrei (Luceafărul Jidvei, antrenor Andras Gaspar) – locul 4 (5:12.82);

*Under 16 (3 km): Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei, antrenor Andras Gaspar) – locul întâi și medalie de aur (timpul 10:31.29), Denisa Komives (CSȘ Blaj, antrenor Cristina Man) – locul 7 (11:15.48), Roxana Filipaș (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 28 (timpul 14:00.20)

*Under 16 (4 km): Viorel Medeșan (Luceafărul Jidvei, antrenor Andras Gaspar) – locul 18 (timpul 15:22.16);

*Under 18 (4 km): Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul 4 (rezultatul 15:40.58)

*Under 18 (6 km): George Cozma (CSȘ Blaj, Cristina Man) – locul întâi și medalie de aur (rezultatul 19:53.48), urmat de Albert Zaharia (CSM Craiova, ex-CS Unirea Alba Iulia, timpul 20:08.83);

Mihnea Acatrinei-Furtună (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 14 (timpul 21:55.59);

Codrin Vințan (LPS Alba Iulia/ CS Unirea, antrenor Mihaela Vlas) – locul 27 (timpul 24:17.14);

David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 30 (24:40.46);

Ioan Borza (CSM Unirea, antrenor Ana Rodean) – locul 33 (timpul 26:04.37);

Gabriel Tăbăcaru (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 34 (rezultatul 26:44.17)

