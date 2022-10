FOTO| Alexandra Cazacu, de la CS Unirea Alba Iulia, trei RECORDURI NAȚIONALE la Campionatul Național de Powerlifting – Clasic. Alte peste 40 de medalii și clasări obținute de sportivii noștri

CS Ocna Mureș, revelația Cupei României. Președintele Ioan Paul: „Cupa a reîntors fotbalul cu adevărat la noi”

Clubul Sportiv Ocna Mureș și CSM Alexandria sunt revelațiile acestui sezon în Cupa României Betano, competiția reinventată într-un nou format, fiind singurele reprezentante din Liga 3 în Faza Grupelor.

Cu fostul atacant Dan Roman (36 ani) pe banca echipei din această vară, CS Ocna Mureș se află azi pe locul 6 din 10 echipe în Seria 9 din Liga 3. Fix pe poziția unde a încheiat și sezonul regular din aceeași serie și același eșalon, sezonul trecut!

Dar dincolo de evoluția în campionat, clubul se mândrește cu un parcurs de excepție în Cupa României Betano. După 3-1 la Unirea Alba Iulia, 4-3 cu Metalurgistul Cugir, 5-2 cu Unirea Ungheni și 3-0 cu CSM Slatina, formație de Liga 2, echipa din Ocna Mureș e calificată în Faza Grupelor din Cupă!

“Am crezut tot mai mult de la meci la meci”

Formația din Alba face parte din Grupa D și va juca împotriva unor adversari de Liga 1, Chindia Târgoviște și Universitatea Craiova, dar și cu Minaur Baia Mare, din Liga 2. În grupă mai sunt FC Hermannstadt și FC Argeș.

L-am invitat pe Paul Ioan, președintele grupării CS Ocna Mureș, să ne povestească despre culisele echipei în acest sezon și impactul Cupei României Betano asupra clubului și comunității:

Domnule președinte, a fost parcursul din Cupa României de până acum un obiectiv de la bun început sau toate au venit pas cu pas?

Noi am discutat, antrenorul ne-a spus de la bun început că vrea să facă lucruri mari, apoi totul a venit de la calificare la calificare. Cugir a avut 2-0 în minutul 20 și ne-am revenit, am mers mai departe victorioși, am început să credem și mai mult. După meciul cu Ungheni, deja ne gândeam că vrem o formație de Liga 1!

Cum vi se pare noul format al competiției?

Eu spun că e bun, ai șansa să joci mai multe meciuri cu echipe tari, din eșaloanele superioare. Mie unul mi se pare foarte potrivit, poate jucam doar un singur meci tare și eram eliminați, acum avem trei, cel puțin! Mergem mereu cu echipa pe care o folosim și în campionat, pentru că ne dorim să obținem maximum din Cupa României.

“Calificarea cu Slatina, bucuria vieții mele în fotbal”

Care a fost cel mai emoționant moment trăit în această ediție a Cupei, până acum?

După victoria cu CSM Slatina! Am ieșit parcă din zona calculelor, m-a luat valul și am trăit victoria cu toată inima, m-am emoționat extraordinar, o performanță totală pentru noi! Nu am trăit în viața mea asemenea bucurie, și am fost și jucător, antrenor, arbitru!

Cum ați simțit că vine această performanță din Cupa României în continuarea tradiției de excepție a fotbalului din Ocna Mureș, cu primul stadion cu nocturnă din România, mulți tricolori proveniți din localitate de-a lungul istoriei și jucători de nivelul primului eșalon?

Practic a readus Ocna Mureș și fotbalul de aici în prim-plan național! S-a refăcut această legătură cu tradiția care ne onorează. Fotbalul a început să miște din nou aici prin investițiile autorităților locale, iar din 2019 am început să ne consolidăm. Acum, avem șansa să trecem la un alt nivel. Sper să continuăm pe linia aceasta.

Au mers inspirat pe un tânăr antrenor

Ați decis în vară să mergeți pe mâna unui antrenor tânăr, un fost jucător cu vastă experiență, la Liga 1, Dan Roman. Cum ați gândit alegerea?

A venit cu ceva ce am avut până acum la noi la echipă. Experiența și ambițiile lui sunt speciale. Cinste lui! Muncește enorm. Anul trecut am discutat cu el prima oară, adică ne-am cunoscut doar. În iarnă, am vrut să-l aducem ca jucător, dar nu s-a putut. Vara asta am vorbit iar, la telefon, și i-am propus să treacă din antrenor la juniori la Viitorul Cluj, la nivel de seniori, la noi. Și, spre bucuria tuturor, a acceptat! Mulți s-au temut, că nu are experiență, că e tânăr, dar iată că a fost alegere inspirată!

În cele 7 meciuri disputate pe teren propriu în acest sezon, în campionat și Cupă, e o medie de peste 3 goluri pe meci în partidele echipei. V-ați propus acest stil spectaculos? Se bucură tribunele de fotbal total?

Da, e un fotbal pentru care îți trebuie nervii tari, dar și oferă tribunelor ceva frumos. Se trăiește fiecare meci la maximum. Avem un joc de pase mai bun acum, clar, față de anul trecut, construcția din faza de apărare, și accent mult mai mult pe ofensivă.

“Cupa României parcă a reîntors fotbalul la Ocna Mureș!”

Cum apreciați impactul pe care l-a avut până acum parcursul din Cupa României pentru comunitatea din Ocna Mureș?

Acum, toată lumea la Ocna Mureș vorbește doar de Cupă! Diferență totală față de până în vara aceasta. Toți mă întreabă de fotbal acum, e ceva incredibil. Cupa și performanța noastră au reconectat toată zona la fotbal, este excepțional. S-a reîntors parcă fotbalul la noi.

Urmează meciuri de excepție pentru echipă, cu Chindia din Liga 1 revitalizată de Toni Petrea, cu Universitatea Craiova, o echipă de top și câștigătoare de Cupă, apoi Minaur, o formație în formă bună din Liga 2. Abordați Faza Grupelor ca pe o sărbătoare sau vă gândiți că se poate și mai mult de atât?

Noi, sincer, încercăm totul. Ne gândim la victorie la fiecare meci, chiar dacă poate cu Chindia și Craiova ne-ar conveni și un egal. Dar, dincolo de calculele grupei, e clar o sărbătoare în fiecare zi deja, în zilele de meci va fi chiar mai mult decât atât!

