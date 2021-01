FOTO| ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, din comuna Valea Lungă, DISPĂRUTĂ după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors

O minoră în vârstă de 12 ani din Lunca, comuna Valea Lungă, a plecat volunar de acasă și nu s-a mai întors. Mama acesteia a sesizat poliția care în momentul de față desfășoară cercetări pentru a o găsi.

Polițiștii din Alba caută o minoră care a plecat de la locuința sa din Lunca, comuna Valea Lungă și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care să conducă la identificarea ei sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 15 ianuarie 2020, în jurul orei 05,50 Poliția Municipiului Blaj a fost sesizată de către o femeie din localitatea Lunca, comuna Valea Lungă, cu privire la faptul că, în seara zilei de 14 ianuarie, în jurul orei 22,30, fiica sa, SAS GABRIELA NICOLETA, de 12 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

Minora are următoarele semnalmente:

– 155 cm înălțime;

– 55 de kilograme;

– Ochi căpriu;

– Păr șaten;

La momentul dispariției purta o geacă neagră, cu glugă, pantaloni negri cu inserții albe și cizme negre.

Polițiștii desfășoară cercetări în vederea identificării minorei, iar aceasta a fost dată în urmărire.

Persoanele care pot da informații care să conducă la identificarea ei, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.