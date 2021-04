FOTO: albaiulianul Bogdan Lazăr (17 ani), ucenic la curtea “Regelui” Hagi | În 2020, talentatul jucător a debutat în Liga 1

Pentru fundașul albaiulian Bogdan Gheorghe Lazăr (va împlini 18 ani în 26 iunie), anul 2020 i-a adus și bucuria debutului pe prima scenă a fotbalului autohton, în tricoul Viitorului Constanța.

În etapa a 13-a a play-out-ului ediției precedente de campionat, apărătorul lateral stânga originar din Cetatea Marii Uniri a intrat pe teren în minutul 67 al jocului cu Sepsi Sf. Gheorghe. A fost al 43-lea jucător lansat pe prima scenă de echipa patronată de Gheorghe Hagi, puștiul din Alba mai evoluând, peste 5 zile și în întâlnirea cu Dinamo, când a prins 48 de minute, tot din postura de rezervă.

“Meciurile din Liga 1 reprezintă cea mai frumoasă experiență trăită ca fotbalist, de când mi-am pus ghetele-n picioare. Am simțit că fac pasul spre fotbalul profesionist, că sunt tot mai aproape să-mi înfătuiesc un vis, că sunt tot mai aproape de ceea ce îmi doresc“, a povestit jucătorul din Cetatea Marii Uniri.

Debutul pe prima scenă s-a produs sub comanda lui Gheorghe Hagi, cei mai important fotbalist român din toate timpurile.

“Contează enorm pentru bine că am cunoscut botezul Ligii 1 sub comanda «Regelui». Înainte de a intra pe teren domnul Hagi mi-a transmis să o iau de la simplu la complicat, să dau tot ce am mai bun și să îmi arăt valoarea”, a povestit internaționalul român (a strâns în jur de 30 de selecții la loturile naționale de juniori), considerat o veritabilă speranță a fotbalului autohton.

Tot în ediția anterioară a Ligii 1, Daniel Nicula (provenit de la Așezământul “Sf. Ghelasie” Stremț) a debutat pe prima scenă, adunând, tot la 17 ani, trei prezențe pentru Gaz Metan Mediaș, în play-off.

Recent, Bogdan Lazăr a fost prezent la o acțiune a lotului național Under 18, sub comanda lui Adrian Vâsâi, cu o dublă cu reprezentativa similară a Ungariei.

*A făcut furori la nivel județean

De mic a fost atras de “sportul rege”, iar la 5 ani a fost legitimat întâia dată, la Unirea Alba Iulia, fiind pregătit de Cristi Mărginean. După 4 ani petrecuți în “alb-negru” a trecut la Europa Alba Iulia, unde a evoluat în perioada 2012-2016, sub comanda regretatului antrenor Neluțu Popa, golgheterul all-time al “alb-negrilor”. A impresionat de la vârste fragede, iar la prima ediție a Cupei “Iani Mitracu” a cucerit trofeul de golgheter și a câștigat trofeul cu Europa Alba Iulia, în 2015. Înainte și-a adjudecat și alte distincții individuale: cel mai tehnic jucător la Trofeul “Gheorghe Ene” (2011/2012), cel mai tehnic jucător la juniorii E (2013/ 2014), cel mai bun jucător în Campionatul Speranțelor (2013) și golgheter al juniorilor D (ediția 2015/ 2016). Doi ani la rând a fost campion județean cu Europa Alba Iulia, la juniori E și juniori D și s-a bătut, la Tărlungeni, în 2015, la turneul zonal, cu echipa Academiei “Gheorghe Hagi”. În acel an a fost remarcat de specialiștii clubului din Ovidiu, find testat o anumită perioadă.

“Le-am plăcut foarte mult, dar nu eram decis. Peste un an am fost chemat din nou, era programul «Porți deschise», și de data aceasta am rămas”, a spus tânărul fotbalist albaiulian. Are deja 4 ani petrecuți la Viitorul și consideră că a făcut cea mai potrivită alegere, cu Viitorul participând la turnee internaționale la Budapesta sau Riyadh (Arabia Saudită).

“Academia «Hagi» reprezintă un viitor, o direcție, pentru jucătorii români și străini care vor să ajungă la un nivel înalt”, a explicat Bogdan Lazăr. Este elev în clasa a XI-a la Liceul “Ion Podaru” din Ovidiu, iar programul fotbalistic cuprinde unul sau două antrenamente zilnice, iar pe lângă acestea Bogdan mai muncește suplimentar. Beneficiază de cazare la hotelul “GmG”, masă și transport, condiții firești pentru a se putea concentra pe fotbal.

*Obișnuit al loturilor naționale

Bogdan Lazăr a fost în permanență convocat la loturile naționale, la diverse categorii de vârstă, Under 15, Under 16, Under 17 și Under 18 (cu care, recent, a disputat o dublă de verificare împotriva Ungariei). A devenit campion național cu Viitorul Constanța, în 2019, după o finală, la Buftea, cu LPS Banatul Timișoara, scor 4-1, în ultimul act al Ligii Elitelor Under 17. Din respectiva generație, au ajuns la reprezentativele “tricolore” și alți coechipieri de ai săi, Bodișteanu, D. Sîrbu, L. Munteanu (plecat la Fiorentina), Andronache sau R. Mălăele (curtat de Galatasaray Istanbul, nepotul celebrului actor Horațiu Mălăele). Cu echipa națională a reușit calificarea la Turul de Elită, la Under 17, însă turneul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, iar 2021 urmează o altă campanie de calificare, la Under 19, la finele acestui an.

Din toamna trecută nu a mai jucat la prima echipă, având probleme cu o accidentare, însă a evoluat cu generația 2002/ 2003 (antrenor Constantin Fulina) în două competiții: Liga a 3-a (locul 5 în Seria a 3-a) și Liga Elitelor, Seria Est (locul întâi, cu 14 victorii din 15 partide) și practic în 2020 Bogdan a debutat atât în Liga 1 cât și în Liga a 3-a.

De-a lungul vremii, la Academia “Georghe Hagi” au mai activat fotbaliști din Alba precum Nicolae Carnat (acum la CFR Cluj), Răducu Pocol (actualmente la Unirea Alba Iulia) sau Eduard Moga (din Sebeș, fost și el echipier al Europei Alba Iulia), însă doar Bogdan Lazăr a debutat în Liga 1 în tricoul Viitorului Constanța.

*Poata ataca postul de fundaș stânga al naționalei

După retragerea lui Răzvan Raț, postul de fundaș stânga al primei reprezentative a avut de suferit. Bancu sau Toșca nu au confirmat la nivel internațional, fiind nevoie de naturalizarea lui Camora (34 de ani), căpitanul campioanei CFR Cluj, o soluție temporară. Albaiulianul nostru îi admiră pe Lucas Hernandez (Bayern Munchen) și Sead Kolasinac (Arsenal), ambii apărători ai flancului stânga.

“Sper să termin junioratul la Viitorul, să rămân la prima formație, să joc cât mai mult și cât mai bine, să cresc și apoi să primesc oferte din străinătate”, a încheiat Bogdan Lazăr, promițătorul apărător lateral ce simpatizează cu Manchester City și Real Madrid și este atras de Premier League.