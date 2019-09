Diana Ignat, talentata baschetbalistă din Cetatea Marii Uniri, a făcut parte din echipa națională a României de baschet 3×3, prezentă recent în Georgia, la Tbilisi, la Europe Cup Under 18.

Reprezentativa feminină a țării noastre, în componența Sachira Țînțar, Adina Ciciovan, Diana Ignat-Kleemann și Rebecca Lipovan, a fost repartizată în grupa B, unde a întâlnit reprezentativele similare ale Belgiei și Franței, adversare extrem de puternice, junioarele noastre fiind prezente într-o serie în care s-au aflat campioana en-titre Belgia și deținătoarea bronzului mondial Franța.

“Sunt fericită și mulțumită de ambele jocuri ale noastre, chiar dacă am fost învinse. Asta întrucât am jucat prima dată în această formulă, în plus fiind și primul campionat de baschet 3×3 pentru mine. Vom continua să muncim pentru a ne atinge obiectivele”, a transmis Diana Ignat, legitimată la BC Sirius Tg. Mureș, echipă ce activează pe prima scenă.

Naționala feminină a României a fost învinsă în prima fază de selectionatele similare ale Frantei (scor 6-18) si Belgiei (scor 8-18) si s-a clasat pe poziția a 11-a în topul final european, în care au punctat 25 de națiuni (trofeul fiind adjudecat de Spania), iar băieții au terminat pe locul 9 în clasamentul continental. Capitala Georgiei a fost capitala europeană a baschetului juvenil 3×3, orașul Tbilisi găzduind întrecerile celei de-a cincia ediții a FIBA 3×3 U18 Europe Cup, la start aflându-se cele mai valoroase 24 de echipe naționale reprezentând 16 țări de pe “Bătrânul Continent”.

Jucătoarea originară din Cetatea Marii Uniri a împlinit 17 ani în luna februarie și este considerată una dintre marile speranțe autohtone ale sportului de sub panou. Diana a deslușit tainele baschetului în Cetatea Marii Uniri, la LPS Alba Iulia (antrenor Valentin Urian) și este o obișnuită, încă de la vârste fragede, a prezențelor în echipa națională a României, la diverse categorii de vârstă (Under 15, Under 16), în această vară fiind convocată, în premieră, la echipa națională a României Under 18 în vederea Europenelor.

Albaiulianca, sora mai mică a fostului portar unirist Vlad Ignat, are calități incontestabile, anunțându-se o baschetbalistă de perspectivă, ascensiunea sa, atât de promițătoare, fiind materializată prin numeroase convocări la echipele naționale, mai mereu fiind mai mică la nivelul vârstei, dar și aprecieri strânse din partea specialiștilor