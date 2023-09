FOTO| ACCIDENT pe Valea Sebeșului: O mașină a ieșit de pe carosabil și căzut într-o prăpastie

Medalia de AUR pentru sportiva din Alba, Mihaela-Mih Dehelean, la Campionatul Național de Fitness și Culturism: Mesajul campioanei

Mihaela-Mih Dehelean din Alba a câștigat medalia de aur la Campionatul Național de Fitness și Culturism.

Succesul ei a fost marcat de o postare inspirațională pe platforma de socializare Facebook, în care a subliniat că fiecare mare realizare în viață implică renunțarea la banal și că prețul acestei renunțări este subiectiv, dar obiectivul este să scoți la lumină cea mai bună versiune a ta.

În mesajul său plin de încredere și determinare, Mihaela-Mih Dehelean a subliniat importanța credinței în sine și curajul de a depăși obstacolele, inclusiv durerea, lacrimile și prejudecățile care pot împiedica pe mulți să rămână mediocri. Ea a menționat că succesul ei nu poate fi redus la o frază simplă, deoarece implică miile de ore de antrenament și lupta constantă cu îndoielile.

Cu recunoștință, Mihaela-Mih Dehelean a mulțumit oamenilor din jurul ei care au fost alături de ea în această călătorie extraordinară. Ea și-a exprimat recunoștința față de antrenorul ei, Câlin Brehaita, pentru expertiza și dedicarea sa, față de soțul ei pentru răbdarea în fața renunțărilor, și față de mama ei pentru educația primită.

Postarea a concluzionat cu o notă optimistă, afirmând că strălucirea medaliei este doar finalul unui drum plin de determinare și voință. Mihaela-Mih Dehelean a demonstrat că visurile pot deveni realitate și că renunțarea nu trebuie să fie o opțiune. Cu această victorie, ea a demonstrat că fiecare efort contează și că oamenii pot străluci în lumina reflectoarelor atunci când nu renunță niciodată la visul lor. Astăzi, visul ei s-a transformat în realitate, iar restul rămâne o poveste de continuare a succeselor în fitness și culturism.

Postarea originală:

„Fiecare mare succes este în esența sa capacitatea omului de a renunța la banal. Prețul acestei renunțări este mare și este mereu subiectiv.

Ceea ce este însă obiectiv în această ecuație este legat de capacitatea de a scoate la lumină cea mai bună versiune a ta. Titlul de campioană națională pe care l-am obținut azi este în primul rând un act de credință și anume că Dumnezeu este alături de cei care au curajul de a depăși durerea, lacrimile, prejudecățile, obstacolele care spun că trebuie să rămâi mediocru.

Despre muncă și răbdare nu o să scriu pentru că nu pot să pun într-o frază miile de ore de antrenament sau cât de greu a fost să cred că mâine va fi mai bine. O să spun totuși că deși mentalitatea de învingător este o construcție individuală, pentru un succes de acest nivel ai nevoie de expertiza, dedicarea și dragostea oamenilor din jurul tău.

Le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au crezut în excelență. În mod special îi mulțumesc antrenorului meu Câlin Brehaita pentru tactul, disciplina și lecția sportivă desfășurată de-a lungul acestor ani, soțului meu pentru răbdarea față de toate renunțările mele, mamei mele pentru educația pe care am primit-o. Strălucirea medaliei este finalul unui drum pe care îl construiești în fiecare zi în care nu renunți.

Am demonstrat că se poate, am suferit atunci când nu s-a putut, am strâns din dinți când alții au strâns motivele renunțării, am mers mai departe pentru ca azi, în lumina reflectoarelor să strălucească povestea omului care nu a renunțat niciodată la visul său. Azi, un vis a devenit realitate. Restul e poveste…”