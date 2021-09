FOTO| ACCIDENT în Alba Iulia: un taxi a acroșat o mașină de teren pe sensul de mers către Micești

Traian Berbeceanu, fostul șef BCCO Alba Iulia, dă în judecată Facebook după ce pagina oficială i-a fost spartă de hackeri. Ce declară fostul polițist

Pagina oficială de Facebook a fostului şef al BCCO Alba Iulia şi fost prefect al municipiului Bucureşti, Traian Berbeceanu, a fost spartă de hackeri.

Berbeceanu a transmis de pe pagina veche a acestuia ceea ce s-a întâmplat şi cum a făcut mai multe solicitări pentru închiderea paginii, dar fără nici un rezultat.

Mai mult de atât, Traian Berbeceanu a precizat că va acţiona în instanţă pentru ca Facebook să închidă pagina. Fostul poliţist este, în prezent, administrator public al municipiului Deva.

Doar în ultimele ore pe pagina cu aproape 200.000 de like-uri au fost postate videoclipuri cu diferite animale, plantarea unor puieţi, spalarea sub presiune a carosabilului sau trenuri din Japonia.

”Din data de 17 august 2021 pagina oficială „Traian Berbeceanu – persoană publică” a fost „spartă”.

Am fost schimbat din administrator, a fost înlocuită adresa de e-mail pe care o foloseam şi de la acea dată figurează administrată succesiv de persoane necunoscute mie din toate colţurile lumii, inclusiv din Bangladesh şi Costa Rica. Deşi aveam pagina protejată prin „actualizare cu 2 factori” şi deci asumată cu copia actului de identitate, Facebook nu m-a notificat nici pe telefon, nici prin e-mail.

Am postat mai multe notificări pe pagina, de pe contul personal, în care avertizam persoanele care urmăresc pagina, cu privirea la faptul că postările care apar nu îmi aparţin şi drept urmare mi-a fost blocat accesul pe pagină.

Evident am sesizat de mai multe ori Facebook, am solicitat sprijin în recuperarea paginii, am solicitat să fie blocate orice postări sau acţiuni făcute pe pagina sau în numele paginii, demersurile mele au rămas fără niciun efect şi evident nu am primit niciun răspuns.

În perioada următoare voi solicita instanţei de judecată să oblige Facebook să închidă pagina, fiind vorba despre „furt de identitate” şi „furt de proprietate intelectuală” , însă, până atunci rămân recunoscător tuturor celor care mă ajută să raportăm pagina. Dacă suntem mai mulţi, probabil că angajaţii lui „Ţuchi” devin interesaţi şi activi”, a precizat Traian Berbeceanu.

sursa: adevarul.ro