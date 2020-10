FOTO| ,,A servi este mai presus de sine” ! Clubul Rotary a donat DEZINFECTANT și echipamente medicale Spitalului Municipal din Sebeș, pentru lupta împotriva COVID-19

Spitalul Municipal din Sebeș s-a bucurat de curând de o donație generoasă din partea Clubului Rotary. Lipsite de resursele necesare pentru a lupta împotriva virusului pandemic și cu un personal medical tot mai ,,încărcat” de muncă și activități, din cauza creșterii rapide a numărului de pacienți infectați, unitățile sanitare din județ au nevoie de o ,,gură de aer proaspăt” și de ajutor, sub forma oricărei mâini binefăcătoare.

Astfel, pornind de la premiza faptului că doar acțiunile, în aceste timpuri de cumpănă, sunt într-adevăr cele mai benefice pentru o comunitate a căror salvatori luptă pe mai multe ,,fronturi”, clubul Rotary s-a decis să doneze o cantitate însemnată de dezinfectant și de aparatură medicală spitalului din cochetul oraș.

,,Clubul Rotary, care are ca lozincă , ” A servi este mai presus de sine” , donează astăzi Spitalului Municipal din Sebeș 2 lămpi UV și 300 de litri de dezinfectant. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu, care a fost făcut împreună cu clubul gazdă, Rotary Alba-Iulia și cu încă câteva cluburi din județ și din județele apropriate. Urmează ca, în tot în cadrul acestui program și a acestui program de donare, să facem în cursul acestui luni, o donație la Spitalul Județean de Urgență Alba, un ventilator, îmrepună cu tot kit-ul necesar, în valoare de aproximativ 19 000 de dolari. Acest lucru a fost posibil datorită implicării Clubului în acțiuni caritabile, a faptului că am avut sponsori cu dare de mână și datorită faptului că am organizat un ban caritabil în luna februarie, unde am strâns de asemenea bani, pentru a face și pentru a servi oamenii și umanitar. Având în vedere răspândirea covidului puternic începând cu Martie, o mare parte din banii strânși, de la bal și de la sponsori, s-au îndreptat spre aceste donații. Vreau să cred că vor fi de real folos pentru Spitalul din Sebeș, pentru populația Sebeșului și pentru cei din comunele apropriate.”

De asemenea, reprezentanții Spitalului Municipal și-au exprimat gratitudinea pentru bine-venita faptă de întrajutorare, ai amintind și faptul că acest Club nu se află la prima sa acțiune de acest fel, în serviciul cadrelor medicale și a oamenilor aflați la nevoie.

,,Noi suntem obișnuiți de mulți ani să fim ajutați. Îmi aduc aminte, în urmă cu aproximativ 10 ani, am primit frigidere pentru toate secțiile. Ele, cel puțin la Pediatrie, încă funcționează. Am primit vizualizor de vene, tot pentru Pediatrie, am primit mobilier pentru anumite secții ale spitalului și la Urgență am primit un aparat de resuscitare. Iată, anul acesta, datorită situației de risc mare de infecții, clubul Rotary s-a gândit la un lucru foarte important: modalități de dezinfecție.

Soluție dezinfectantă și lămpile cu ultraviolete, care la fel sunt folosite pentru a dezinfecta aerul din unitatea medicală.

Mulțumim, în numele întregului colectiv al Spitalului și suntem deosebit de încântați să va avem astăzi aproape de noi și suntem convinși că și de acum încolo, veți fi alături de noi.”

Astfel, Clubul Rotary este un etalon al simțului civic și un exemplu pentru toți cetățenii care doresc să contribuie la schimbarea în bine a mediului în care trăiesc, prin acțiuni.

,,A servi este mai presus de sine” este o deviză ce ar trebui urmată de către oricine dorește să acorde o mână de ajutor tuturor aflați la nevoie, în mijlocul unor timpuri incerte, în care distanțarea fizică a dus uneori și la distanțare ,,emoțională” de unele persoane, cândva dragi.