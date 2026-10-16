Foto | 25 de ani de OAR, celebrați la Alba Iulia: „Metamorfoza arhitecturii – de la trecut la viitor”

25 de ani de OAR, celebrați la Alba Iulia: „Metamorfoza arhitecturii – de la trecut la viitor”

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Alba, reprezentată de președintele său, arh. Vlad Străjan, a organizat, în data de 2 octombrie 2026, la Alba Iulia, evenimentul „Metamorfoza arhitecturii – de la trecut la viitor”, dedicat aniversării a 25 de ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din România.

Programul aniversar a pus în valoare legătura dintre patrimoniu, arhitectura contemporană și educația viitoarelor generații, oferind un cadru de întâlnire și dialog între arhitecți, elevi, reprezentanți ai instituțiilor locale și public.

Prima parte a programului s-a desfășurat la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Regina Maria” din Alba Iulia și a inclus o expoziție cu lucrări realizate de elevii liceului, inclusiv de la profilul arhitectură, pe tema „Casa arhitectului”, în legătură cu zona rurală a județului Alba. Expoziția a adus în prim-plan perspectiva tinerilor asupra locuirii și a relației dintre arhitectură, peisaj și identitatea locală.

Programul a continuat cu o expoziție de lucrări de arhitectură reprezentative pentru activitatea profesională din ultimii 25 de ani, cu impact asupra dezvoltării rurale și urbane a județului Alba. Întâlnirea a oferit ocazia unor discuții despre evoluția arhitecturii locale, protejarea patrimoniului și calitatea mediului construit.

Componenta de socializare, găzduită la Depozitul de Ceramică Veche din Alba Iulia, a creat un cadru pentru schimbul de idei și experiențe între membrii filialei și invitați, precum și pentru discuții despre proiecte actuale și colaborări viitoare.

Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanților instituțiilor locale din Alba și de sprijinul acestora în organizare, inclusiv prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare desfășurării activităților. Această colaborare a contribuit la apropierea profesiei de arhitect de comunitate și la promovarea dialogului dintre arhitecți, administrație și public.

„Prin organizarea programului aniversar, OAR – Filiala Alba a reafirmat rolul arhitecturii în viața comunității și importanța responsabilității profesionale în păstrarea valorilor existente și conturarea unui mediu construit de calitate pentru generațiile viitoare.

OAR – Filiala Alba mulțumește instituțiilor locale pentru implicare, colaborare și sprijin, conducerii și cadrelor didactice ale Liceului de Muzică și Arte Plastice „Regina Maria”, elevilor pentru lucrările prezentate, precum și arhitecților, colaboratorilor și tuturor participanților care au contribuit la realizarea acestui eveniment aniversar”, se arată într-un comunicat de presă.

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