FOTO| 10 întrebări și 10 gânduri ale unui elev de nota 10: Iulius Urieşu, Liceul Teoretic „David Prodan”, Cugir

10 întrebări și 10 gânduri ale unui elev de nota 10: Iulius Urieşu, Liceul Teoretic „David Prodan”, Cugir

Istoria unei şcoli o scrie „povestea” fiecărui elev în parte. Dintre toate, însă, rămân istorie, în special, numele acelor elevi care s-au remarcat prin rezultatele deosebite, dând valoare locului în care au învăţat.

Astăzi, Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir îşi completează pagina de istorie cu performanţele unui elev de excepţie: Iulius Urieşu. Olimpic în cei patru ani de liceu, pasionat de informatică, pe care a transformat-o în marea sa chemare, participant, în acelaşi timp, şi la olimpiadele de Limba şi literatura română şi matematică, cu un certificat Cambridge de nivel C1, Iulius a acceptat, cu modestia şi discreţia sa caracteristică, să ne impărtăşească puţin din ceea ce înseamnă performanţele, munca şi gândurile unui elev de nota zece.

1. Care este cartea de vizită a olimpicului Iulius Urieşu? Mai exact, ce premii importante ai obţinut în cei patru ani de liceu şi la ce concursuri?

Materia mea preferată fiind informatica, singurele olimpiade și concursuri la care am participat au fost în acest domeniu, unde am reușit să obțin premiul I la etapa județeană pe clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a, iar anul acesta, pe clasa a 12-a, am reușit să iau și medalie de bronz la etapa națională.

2. Ce crezi că face diferenţa între un elev conştiincios care se ocupă de studiul la fiecare disciplină şi un olimpic care face performanţă?

Faptul că îți concentrezi toată energia, atenția și timpul asupra unui singur domeniu face diferența între un olimpic de performanță și un elev care se ocupă cu studiul la fiecare disciplină.

3. Cât de important este liceul la care te pregăteşti pentru obţinerea acestor rezultate?

Liceul la care mă pregătesc este unul bun, cu elevi bine pregătiți, cu profesori deosebiţi, lucru care mă motivează să vreau să fiu și mai bun și să obțin rezultate pe măsură.

4. Cum arată ziua unui olimpic. Cât timp dedici pregătirii şi studiului?

Orice lucru „costă” timp: la fel și performanța. Programul unei zile obișnuite de lucru este solicitant. De dimineață mergeam la școală, iar după ce ajungeam acasă și mâncam mă aşezam la calculator și începeam să lucrez până seara, când trebuia să dorm. Ajungeam să muncesc în medie, pe zi, câte 5-6 ore, cu scurte pauze.

Ce te motivează să înveţi şi să îţi doreşti să faci performanţă?

Deși uneori e greu să te automotivezi, reușesc să îmi găsesc singur motivația, spunându-mi că tot ce fac, fac pentru mine și pentru viitorul meu.

Care sunt planurile tale de viitor? Ce îţi doreşti să devii?

Următoarea etapă din viață este facultatea, pe care vreau să o fac la Cluj, la informatică. Pe termen lung, îmi doresc să lucrez în acest domeniu deoarece mă pasionează și mă reprezintă și, într-o bună zi, poate că îmi voi deschide propria afacere.

Cât de mult din cunoştinţele pe care le deţii le datorezi şcolii şi cât efortului tău depus în particular?Școala, dar în special profesorul și dirigintele meu, mi-a oferit „pornirea” în informatică, care consider că e foarte importantă. Probabil că nu aș fi fost la fel de pasionat dacă nu era el. Cu toate astea, performanța nu se poate atinge doar cu ceea ce faci la școală, trebuie să lucrezi considerabil mai mult în particular pentru a avea rezultate. Dar din moment ce totul este făcut din pasiune, această „ălătorie” este o plăcere. Ce preferi să faci atunci când vrei să te relaxezi?

Atunci când vreau să mă relaxez, prefer să las deoparte calculatorul și să mă recreez ascultând muzică, ieșind la plimbări singur sau cu prietenii, făcând sport sau citind.

Ai un model la care te raportezi?

Modelul la care îmi place să mă raportez este Lewis Hamilton, unul din marile nume din istoria Formulei 1. Admir felul în care se automotivează și trece peste momentele dificile cu calm și multă muncă, lucru care mă inspiră.

Un gând pentru elevii şi profesorii Liceului Teoretic „David Prodan” ?

Acum, fiind pe picior de plecare și privind înapoi în timp, nu pot decât să le mulțumesc profesorilor și colegilor mei pentru că au contribuit la formarea mea ca elev, dar și mai important, la formarea mea ca om!

Mult succes, Iulius! Vom fi mereu mândri de tine.

prof. Cozmescu Ionela