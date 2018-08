Fost candidat la o primărie din Alba, sancționat de Autoritatea Electorală Permanentă cu returnarea sumei de bani adunate online

Un fost candidat independent la Primăria comunei Roșia Montană trebuie să returneze la bugetul statului peste 5.000 de lei, bani adunați din donații primite online în perioada campaniei electorale. Tică Darie are 25 de ani și este recunoscut în zonă ca un opozant al proiectului minier privat și susținător al dezvoltării zonei prin turism.

De altfel, acesta s-a mutat din Suceava la Roșia Montană pentru a-și susține cauza. Aici a înființat o întreprindere individuală, denumită ”Made în Roșia Montană”, care produce obiecte vestimentare din lână ce sunt vândute atât în țară, cât și în străinătate. În 2016, acesta s-a decis să candideze independent la funcția de primar al comunei. După 2 ani de la alegeri, Autoritatea Electorală a decis să îl sancționeze cu avertisment și să confiște de la acesta suma adunată prin campania online.

”Pentru a putea candida a trebuit să trec prin sistemul birocratic din România. Am făcut «n» drumuri la Autoritatea Electorală Permanentă din Alba Iulia, unde am stat și câte o zi întreagă la coadă, dar mai ales să-mi verifice documentele cu donațiile primite transparent pentru campania electorală. Le-am adus aproximativ 160 de documente justificative pentru cei 40 de donatori, iar ei spun că «Asociația G2 a depus în mod succesiv sume de bani intrate în patrimoniul acestuia din surse nedientificate în mod clar». Inițial m-au amenințat cu amendă de la 10.000 de lei până la 25.000 de lei pentru că am încălcat legea finanțării campaniilor electorale. Mi-au dat avertisment, dar cu confiscarea sumei de 5.182,25 de lei strânsă prin contribuții de la persoane fizice”, susține Tică Darie.

Acesta a completat că a strâns această sumă în mai puțin de două zile, iar toate contribuțiile care au fost făcute peste pragul de 5.200 de lei le-a returnat.

”Cred că e cazul să ne implicăm organizat, altfel ne mănâncă caracatița. Eu unul am completat adeziunea de a deveni membru USR, iar în 2020, dacă voi fi sănătos, voi candida din nou la funcția de primar”, a mai precizat tânărul din Roșia Montană