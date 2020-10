Formular online pentru nereguli semnalate de părinții, elevii și profesorii a patru mari unități de învățământ din oraș. Paul Victor Florea: ,,De aproape fiecare dintre acestea mă leagă sentimente profunde și sincere”

Paul Victor Florea, consilierul local independent al Municipiului Alba Iulia, a creat un formular prin care orice nereguli de la 4 mari unități de învățământ din orașul nostru.

„Ieri, în sedința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, am fost desemnat reprezentant în Consiliul de Administrație al următoarelor instituții de învățământ:

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia

Colegiul Național „Horea, Closca și Crișan” Alba Iulia

Școala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Alba Iulia

Grădinița cu program prelungit nr. 11 din Alba Iulia

De aproape fiecare dintre acestea mă leagă sentimente profunde și sincere. Mă mândresc că am absolvit cu drag Școala Mihai Eminescu, Colegiul Economic, iar la HCC am avut tot timpul majoritatea prietenilor mei. Sunt nerăbdător să cunosc și colectivitatea de la grădinita nr. 11 și să mă împrietenesc cu ei.

Este o onoare să slujesc municipalitatea în aceste prestigioase instituții de învățământ și vă promit că o voi face cu prudență și diligență!

Am spus și în campanie și o spun și acum: SUNT PRIETENUL ELEVILOR și o să lupt pentru drepturile lor. Nu am uitat că și eu am fost elev și aveam multe nevoi.

Voi milita pentru finanțarea complementară adecvată a acestor unități și voi transmite primarului și consiliului local toate problemele care apar.

Îmi doresc o colaborare sinceră și matură cu directorii acestor unități, un dialog permament cu cadrele didactice și părinți.

Toți vă puteți baza pe mine pentru a face din aceste 4 unități un loc mai bun pentru elevi și profesori.

Fac un apel public către elevii, părinții și profesorii să-mi sesizeze oricând problemele de la cele 4 unități de învățămând prin completarea următorului formular: https://forms.gle/GCEWomgj2ba2Dtd8A

Confidențialitatea este GARANTATĂ

Pe mine mă găsiți și aici, pe pagina de facebook, pe instagram, pe mail (paul.victor.florea@gmail.com) sau la telefon (0748201229).

Împreună, dăm culoare școlilor din Alba Iulia!

#noisuntem100%”