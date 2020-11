Florin Roman, ,,rugăciune” politică la ședința de plen de luni: ,,Înger, îngerașul meu, scapă-ne de pesedeu”

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a rostit o „rugăciune politică”, luni, în ședința de plen, după ce liderul PSD Marcel Ciolacu i-a acuzat pe liberali că au de gând anul viitor să taie din veniturile populației și să crească taxe și impozite.

„După discursul lui Marcel Ciolacu mi-a venit in gand inceputul unei rugaciuni pe care o spuneam cand eram copil, ‘Inger ingerasul meu’. Acum am actualizat-o, mi-am dat seama ca unii nu au limite. Acum spun ‘Înger, îngerașul meu, scapă-mă de Pesedeu!’ Sper ca in 6 decembrie vom avea un Parlament legitim”, a declarat Florin Roman.

„Au fost 236 de modificari ale Codului Fiscal in guvernul PSD si tovarasii socialisti vin sa ne vorbeasca noua de predictibilitate. Pai ce mesaj ati dat voi investitorilor in cei trei ani de guvernare de bezna pentru Romania si lumina pentru Liviu Dragnea?”, a adăugat Florin Roman.

Sursa: stiripesurse.ro