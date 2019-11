Florin Roman este noul lider al grupui PNL din Camera Deputaților

În decursul zilei de astăzi, se zvonea că Florin Roman ar putea-o înlocui pe Raluca Turcan la șefia PNL din Camera Deputaţilor, respectiv lider al grupului PNL la Senat. În cele din urmă zvonurile s-au adeverit, anunțul fiind făcut chiar de deputatul albaiulian.

Pe contul său oficial de Facebook, acesta a precizat următoarele:

„Am primit azi o mare responsabilitate din partea lui Ludovic Orban și a colegilor din PNL și le mulțumesc pentru încredere!

In calitate de lider de grup al deputatilor PNL, trebuie sa continui munca făcută foarte pragmatic și eficient de Raluca Turcan, și impreuna cu echipa PNL sa continuam lupta cu PSD in Parlament, pentru ca aici sunt aceeași pesediști cu care am luptat in ultimii trei ani!

Tot impreuna trebuie sa asiguram majoritatea pentru guvernul Orban! Sunt convins ca voi avea o colaborare foarte buna cu toți parlamentarii care au votat pentru instalarea guvernului Orban și cu cei care ni se vor alătura! Pentru ca vor veni și alții alături de noi!

O mulțumire specială colegilor liberali din Alba. Fara ei, nu puteam ajunge aici!

Pana atunci însă, țineți minte trei cuvinte: Klaus Iohannis, presedinte!„