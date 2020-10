Florin Roman, despre un deputat USR:”Aveti o teorie bolșevică… Tocmai l-am auzit pe Troțki din USR. Discursurile lui Troțki sunt la indigo”

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, i-a adresat marți, în plenul reunit al Parlamentului, mai multe calificative deputatului USR Claudiu Năsui, acuzăndu-l de bolșevism și trotskyism.

Scandalul a apărut după ce USR-istul l-a acuzat pe liberal că vrea să dea prin lege privilegii unor salariați care iau deja peste 10.000 de euro pe lună.

„Cei care controleaza trebuie să aibă salarii mari dacă nu vrem corupție. Sau vreți (corupție)? Aveti o teorie bolsevica, imi pare rau sa va spun, aveti o teorie socialista, stangista. Faceti asta doar din disperare pentru ca la ultimele alegeri procentul dvs e la limita pentru intrarea in Parlament ca alianta. Dle Nasui, lasati populismul deoparte. Nu mai faceit ipocrizie si populism de doi bani. Imi pare rau ca am crezut ca aveti caracter, dar nu aveti, dle Nasui (…) Tocmai l-am auzit pe Troțki din USR. Discursurile lui Troțki sunt la indigo. Tovarasul Nasui nun intelege si crede ca sunt privilegii. Am crezut ca sunteti un om pregatit. Sunteti praf si pulbere”, a declarat Florin Roman, în plenul reunit.