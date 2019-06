Florin Roman, deputat PNL: ”Șoc și groaza – nu mai sunt bani pentru PNDL!”

În calitate de președinte al Comisiei de Administrație Publică din Camera Deputaților, am fost informat că săptămâna viitoare, MDRAP urmează sa transmită notificări către primării, prin care anunță că banii pentru Programul National de Dezvoltare Locală sunt aproape epuizați la mijlocul anului.

Mai exact, vorbim de o notificare în care se spune alb pe negru că a fost atins procentul de 80% din totalul creditelor de bugetare, pentru PNDL, alocate în acest an. Adică s-a ajuns la fundul sacului și nu mai sunt bani pentru lucrările în execuție.

Solicitarea MDRAP de suplimentare a sumelor s-a lovit de zidul numit, Eugen Orlando Teodorovici care a repartizat doar 25% din ce a cerut Ministerul Dezvoltării pentru anul 2019. Gestul pare premeditat, având în vedere că un draft de HG în acest sens este întocmit încă din luna aprilie.

Decizia deblocării celor peste 15.000 de proiecte derulate pe PNDL 1 și 2 stă in pixul lui Teodorovici, care folosește argumentul financiar și în jocul politic de la congresul PSD. Mesajul transmis primarilor PSD este simplu: “Votați cu mine la congres vă dau bani, nu ma votați, nu primiți bani!”.

PNL a atras atenția in nenumărate rânduri ca PNDL este un instrument util administrației publice locale, atât timp, cât modalitatea lui de aplicare se ține departe de jocuri politice. Am mai spus că sumele alocate pentru anul în curs nu vor fi suficiente. Sper ca ministrul Teodorovici să înțeleagă că desele lovituri aplicate primăriilor, mai întâi prin așa-zisa revoluție fiscală care a tăiat bugetele locale, apoi prin trecerea cheltuielilor sociale, in totalitate în sarcina autorităților locale, nerespectarea angajamentelor asumate pentru primele 3 luni ale anului, este deja prea mult.

Blocarea celor circa 15.000 de șantiere, alimentări cu apa, canalizări, poduri, podețe, străzi interioare, în mijlocul anului ar însemna un faliment total al PNDL. Proiectele începute nu pot fi finalizate din bugetele locale mai ales în condițiile existenței contractelor de finanțare cu condiții clare, pentru că acum toți banii merg în partea socială.

Solicit primului-ministru Viorica Dăncilă, chemarea urgentă la ordine a ministrului de finanțe și deblocarea finanțării investițiilor! Altfel, doamna prim-ministru veți rămâne în istoria României ca fiind premierul care a pus cruce PNDL, premierul care a lăsat țara în noroaie! Nu vă jucați cu focul!

PNL solicită ca degrabă, înainte de rectificarea bugetară, guvernul să se țină de cuvântul dat primarilor și sa nu blocheze investițiile începute sau în curs de finalizare.

Florin Roman, deputat PNL de Alba