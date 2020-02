Finanțări consistente pentru afaceri agricole, pentru tinerii din diaspora care revin acasă

O serie de modificări pentru noua sesiune de proiecte, instalarea tinerilor fermieri în 2020. Astfel, tinerii români care vor să se întoarcă în ţară şi să se apuce de agricultură vor putea primii aproximativ 20 de milioane de euro nerambursabili.

„Pe măsura 6.1- instalarea tinerilor fermieri, cei 43 milioane de euro se vor împărți în două: jumătate vor merge pe cunoscuta măsură națională destinată tinerilor fermieri din țară, iar jumătate se vor duce către tinerii fermieri care demonstrază că au un loc de mună în străinătate, în diaspora.

Deci, pentru tinerii care doresc să se întoarcă acasă și să facă agricultură, preluând expoatațiile agricole de la părinți, și venind cu un plan de afaceri, de dezvoltare, beneficiază de aproape 20 de milioane de euro, alocare financiară pe toată această sesiune care se va deschide la finalul lunii aprilie”, ne-a spus Cristian Buzlea, directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bihor.

Condiţii

Conform Ghidului solicitantului în vigoare, în prezent pentru Submăsura 6.1, sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei – cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO – 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară în două tranșe. 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare şi 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei, respectiv cinci ani pentru exploatațiile pomicole, de la semnarea contractului de finanțare.

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt: tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef ai exploatației agricole, persoanele juridice cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Conform legislaţiei în vigoare, tânăr fermier înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească şi ea mai multe condiţii: să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO, să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică, să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. Afacerile inițiate de tinerii fermieri în agricultură pot fi în domeniul apicol, zootehnic și vegetal.

Sursa: bihon.ro