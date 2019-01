Filiala Alba a partidului PRO România are organizații în nouă localități și peste 400 de membri

Filiala Alba a partidului PRO România și-a constituit organizații în nouă localități – din a doua jumătate a anului 2018 și până în prezent – și numără peste 400 de membri, în 80% dintre cele 78 de unități administrativ-teritoriale, potrivit unui comunicat de presă trimis, luni, de organizația județeană.



Horațiu Florea (28 de ani), de profesie medic veterinar, împuternicit anul trecut să coordoneze activitatea filialei județene, a declarat că majoritatea membrilor înscriși nu au mai fost implicați din punct de vedere politic, iar partidul condus de Victor Ponta caută să promoveze oameni buni în domeniile lor de activitate, cu rezultate și experiență profesională, respectiv tineri ambițioși și muncitori.

”În mai puțin de un an, de când am fost împuternicit înfuncția de coordonator al organizației județene, peste 400 de persoane, din peste 60 de localități ale județului Alba, au devenit membri ai PRO România –un proiect politic nou care îi implică și îi reprezintă pe toți cei care cred în România, în potențialul său uman și natural. De asemenea, am reușit constituirea de organizații locale în Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Lupșa, Gârdade Sus, Pănade, Cricău, Ponor și Arieșeni”, a spus Horațiu Florea.

Filiala Alba a partidului PRO România vizează înființarea de organizații locale și în alte localități din județul Alba în momentul în care există suficienți localnici care își doresc să facă parte din acest proiect politic, dar și oameni competenți, cu experiență, motivați și harnici pentru funcțiile de conducere.

Ne dorim implicarea oamenilor de calitate, fără un trecut politic controversat, cu o experiență profesională confirmată, și care vor să se implice în politică pornind de la onestitate și de la dorința de a contribui la recâștigarea încrederii în instituțiile statului și în societate.

Totodată, pentru că pe lângă o organizație politică, ne dorim să fim una civică, pentru și alături de oameni, avem nevoie de persoane dispuse să se implice în acțiuni de caritate.

Sediul organizației județene se află în centrul municipiului Alba Iulia, pe strada Teilor, nr. 4, la biroul nr. 2, iar programul cu publicul este de luni până vineri în intervalul orar 17.00 – 19.00. Cei care ne trec pragul pot afla mai multe despre activitatea partidului și cum vedem noi România următorilor ani. De asemenea, cei care vor să ia legătura cu reprezentanții PRO România, filiala Alba, au la dispoziție numărul de telefon 0747.515.437 sau adresa de e-mail alba@proromail.ro.

PRO România,

Filiala Alba