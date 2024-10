Festivalul Internațional de Teatru de Tineret APOLLO, ediția a X-a – ecouri internaționale: Impresii puternice și mesaje de apreciere pentru organizatori, de la participanții din străinătate

În perioada luna septembrie 2024 Asociația Grupul Skepsis a organizat la Alba Iulia cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru APOLLO – ediție aniversară care a reunit a 67 de artiști, 11 grupuri invitate (trupe, companii de teatru private sau independente și teatre instituționalizate) din 8 țări: Spania, Italia, Croația, Bulgaria, Tunisia, India, Republica Moldova și România.

Evenimentul a reușit timp de 10 ani să promoveze cu succes imaginea municipiului Alba Iulia și să construiască punți de legătură între grupuri și artiști la nivel național și internațional, încurajând formarea continuă, creația liberă, inițerea de proiecte artistice și schimbul de experiență.

”Am pornit acest festival în anul 2014, când proiectul organizației noastre a obținut o finanțare prin programul european Tineret în Acțiune, ocupând după evaluare locul I pe țară. Am continuat an de an prin eforturi proprii, cu susținerea parțială primită din fonduri locale și cu ajutorul partenerilor și sponsorilor cărora le suntem recunoscători. Nu există câștiguri personale, tot ce reușim să strângem se cheltuiește strict pentru organizare. Câștigul real pentru noi, ca organizație este că ocupăm în continuare locul I, acum în inimile participanților, în termen de respect și de apreciere”. – Viorel Cioflică (Grupul Skepsis).

Programul ediției aniversare a inclus a inclus manifestări diverse deschise publicului sau adresate exclusiv artiștilor invitați:

– 14 spectacole de teatru diverse ca gen și abordare, prezentate publicului, cu acces liber, în spații convenționale și nonconvenționale;

– Microrecitalul de muzică ușoară și jazz : Vasilia Stoichkova (Bulgaria)

– Expoziția Internațională ”APOLLO- GOD OF LIGHT” – prezentată în premieră de Fundația ”Inter-Art” Aiud la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și dedicată ediției aniversare a festivalului, expoziția a cuprins lucrări originale create de 91 de artiști din 29 de țări special pentru această ocazie ;

– Sesiuni de feedback, dialoguri și discuții critice pentru invitați, coordonate de Dr. Joke Elbers (Amsderdam, ND) și Dr.habil Cristian Stamatoiu (UAT Târgul Mureș) ;

– Vizite și tururi ghidate pentru invitați în scopul promovării istoriei orașului și potențialului turistic ;

– Seara interculturală pentru invitați în care grupurile participante și-au prezentat cultura de proveniență;

Festivalul a lăsat puternice impresii grupurilor participante, care, prin coordonatorii lor, au transmis după eveniment scrisori și mesaje organizatorului.

Oferim câteva extracte din mesajele primite de la reprezentanții grupurilor din străinătate:

”…. Au fost două aspecte foarte interesante și foarte remarcabile la acest festival. Primul a fost organizarea perfectă și deasemenea mozaicul, marea diversitate de reprezentații teatrale. Al doilea aspect foarte important a fost turul turistic oferit pentru a cunoaște istoria țării și a istoria orașului Alba Iulia, cu o interfață teatrală – asta este extraordinar…Skepsis – o companie de nivel înalt și bine organizată” – Hafedh Khalifa ( Regizor, Actor, Director al Festivalului Internațional de Teatru SAHARA și al Festivalului Internațional de Film SAHARA, Tunisia)

”… Ospitalitatea arătată nouă în timpul șederii la Alba Iulia a fost excepțională. Oportunitatea de a crea legături cu alți colegi artiști și de a face parte din frumoasa comunitate creată în jurul acestui festival ne-a îmbogățit cu adevărat experiența. Echilibrul dintre spectacolele prezentate și vizitele ghidate a fost unul perfect, permițându-ne să ne prezentăm roadele muncii proprii dar și să ne conectăm mai profund la cultura locală” – Armando Rotondi (Profesor – Institutul de Arte, Barcelona, Spania)

”…Suntem onorați și bucuroși că, uniți, am răspuns provocării de a veni în fața celor prezenți la festival cu un spectacol ce dezvăluie povestea emoționantă a două femei ce își asumă în viață, ca și în scenă, roluri : roluri-măști…Sperăm că mesajul nostru a atins inimile spectatorilor și că întâlnirile și schimburile de emoții și idei ne vor fi de folos în această activitate nobilă de a sensibiliza și educa tineri…Promitem să susținem ferm și constant toate inițiativele frumoase, sperând la o colaborare de lungă durată.” – Gheorghe Mândru (Director – Teatrul ”B.P Hașdeu” Cahul, Rep. Moldova)

”…În cei 8 ani de când vin aici am putut să văd cum Alba Iulia și Apollo s-au dezvoltat deopotrivă : cum numele acestui festival a devenit din ce în ce mai mare în termenii respectului și recunoașterii internaționale și cum numele Skepsis și cel al orașului (Alba Iulia) au devenit cunoscute în comunitatea festivalurilor europene și pentru artiști din întreaga lume.Am văzut cum Apollo a devenit un exemplu de cum ar trebui să fie un astfel de festival, ca organizare, atmosferă, creare de conexiuni… De asta Skepsis și Apollo sunt legate de comunitatea din Alba și de asta există mult respect pentru ei (trupă și festival) în afara granițelor României.” – Cristian Izzo (Actor, Regizor,Dramaturg – Compania Il Luogo In Buio, Napoli, Italia)

”Din Spania, dorim să mulțumim Grupului Skepsis pentru organizarea festivalului. Găzduirea a fost excelentă, spectacolele au reușit să facă cunoscute realitățile teatrale din diferite țări, mai ales România, țară pe care am vizitat-o pentru prima oară. O țară cu oameni calzi și ospitalieri și un oraș, Alba Iulia, plin de cultură și istorie.O țară cu rădăcini latine, ca și a noastră. O țară europeană.” – Tony Casla (Profesor – Centrul Superior de Artă Dramatică EOLIA, Barcelona)

”Festivalul a reunit participanți foarte diferiți ca fond cultural, național și ca experiență profesională…Pe câmpul de bătălie al teatrului, cu disputele sale sociale, economice și estetice, festivaluri ca Apollo, reprezintă punți de lăgătură importante și pline de culoare care oferă traversări artistice sigure – chiar dacă doar pentru puțin timp.” – Luka Kuzmanovici (Dramaturg, Actor – Stoos Teater, Croația)

”Vă transmit salutări! A fost o plăcere și o onoare să fiu invitată la cea de-a X-a ediție a festivalului Apollo. Am fost prezentă și la câteva din edițiile anterioare și am putut astfel să văd ce bine și ce repede a crescut acest festival. A fost o ediție reușită, cu spectacole diferite, am reîntâlnit prieteni mai vechi dar am făcut și prieteni noi. Felicitări echipei de organizate și tuturor celor implicați! Bravo! Mult noroc proiectele teatrale și organizarea unei noi ediții! Vă mulțumesc din inimă!” – Dr Joke Elbers (Amsterdam, Țările de Jos).

Mesajele și scrisorile complete vor figura în raportul narativ al proiectului și vor fi publicate pe site-ul official al organizatorului: https://teatrulskepsis.ro/

Adresăm mulțumiri instituțiilor și organizațiilor care au susținut cea de-a X-a ediție a evenimentului în calitate de Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia și Consiliul Județean Alba; Centrul Cultural Palatul Principilor ; Fundaţia “Inter-Art” Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI