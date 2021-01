Femeile, libere să ocupe mai multe funcții în Biserica Catolică. Ce spune Papa Francisc prin Decretul Revoluționar

Un nou pas a fost făcut de către Papa Francisc cu legătură la reprezentanța mai amplă a femeilor în rândul Bisericii Catolice, semnând luni un decret care în mod oficial, le permite acestora să devină cititoare de liturghie, servitoare de altar şi distribuitoare de împărtăşanie, informează Reuters.

Prin acest decret, papa Francisc a oficializat o stare de fapt care există deja în multe ţări dezvoltate de mai mulţi ani. Dar, introducând aceste modificări în Codul canonic catolic, de acum înainte episcopilor conservatori le va fi imposibil să le împiedice pe femeile din diocezele lor să ocupe astfel de funcţii.

Your browser does not support the video tag.

Vaticanul a subliniat însă că aceste funcţii sunt „esenţial diferite de hirotonisirea preoţilor”, ceea ce înseamnă că ele nu reprezintă un precursor automat care să permită femeilor să devină în viitor preoţi hirotonisiţi.

„Prin urmare, suveranul pontif a stabilit că femeile pot să adere la aceste poziţii şi că ele sunt atribuite de o funcţie liturgică instituţională”, a precizat Vaticanul într-o notă explicativă.

În acest decret, intitulat „Spiritus Domini”, papa Francisc a afirmat că a luat această decizie după o perioadă de reflectare teologică.

El a mai spus că mulţi episcopi din diverse zone ale lumii i-au spus că modificarea era necesară pentru a răspunde „nevoilor vremurilor actuale”.

Sursă: stiripesurse.ro