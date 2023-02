FC Brașov, o nouă victorie la Galtiu, 6-0 cu Viitorul Sântimbru

Divizionara secundă FC Brașov, aflată într-un mini-cantonament în Alba, a câștigat amicalul de la Galtiu cu CS Universitatea Alba Iulia, scor 2-0 (1-0).

Întâlnirea la care a asistat și albaiulianul Ioan Mărginean “Limoniu” (fost conducător al grupării de sub Tâmpa) s-a disputat sub forma a două reprize a câte 35 de minute, fiind controlată de “stegari” ce vizează să prindă in extremis play-off-ul în Liga 2 (prima rundă, în 25 februarie, la Buzău). Aceștia, la cu totul alt nivel de pregătire, dincolo de diferența de eșaloane competiționale, au avut numeroase oportunități, evidențiindu-se portarii adverși Fl. Șerban și Spînu. Studenții, aflați la al doilea eșec consecutiv în jocurile de verificare, au replicat în două rânduri, la șuturile lui Paleoca și Frențiu (bară, cu 7 minute înainte de final).

Cu cugireanul Bogdan Petric managerul general prezent pe banca de rezerve, FC Brașov a punctat pentru D. Spătaru (19, șut de la 20 de metri, în diagonală) și Blănaru (18, din actul secund, din penalty scos tot de el, după un duel cu Ionică).

CSU: Fl. Șerban – Kilyen, Kis, Ionică, Cunțan – Al. Petresc, Paleoca – Fențiu, Herci, Bolojan – Vasinc; au mai intrat Spînu, Al. Bodea, Adjani, M. Toma, Amihăesei, Al. Albu (absent – Bucurică). Antrenor Mihai Manea. Restul tinerilor din efectiv, respectiv Gylien, S. Stan, Cărăbineanu, E. Vlad, R. Popa și D. Trifu, vor juca în al doilea amical, în distribuția Viitorului Sântimbru, în al doilea meci cu “galben-negrii”. FC Brașov: An. Ureche – Sorsa, Fustar, T. Oltean, Dumbravă, Lascu, R. Lazăr, Izata, D. Spătaru, Blănaru, Lambrinoc. Antrenor Dan Alexa