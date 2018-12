Facebook a permis marilor companii ACCES la datele și mesajele PRIVATE ale utilizatorilor

Conform documentelor obţinute de The New York Times, Facebook a permis marilor companii să aibă acces la datele private ale utilizatorilor. Pentru Netflix şi Spotify Facebook ar fi oferit acces la mesajele private ale utilizatorilor pentru a promova show-uri şi piese prin intermediul mesageriei reţelei, pentru compania Bing a oferit posibilitatea de a vedea listele de prieteni ale utilizatorilor, fără consimţământul acestora, iar pentru Amazon, Facebook a acordat acces la numele şi datele de contact ale utilizatorilor, prin intermediul prietenilor acestora.

Facebook a permis unor companii din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Spotify şi Microsoft, să aibă acces la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unor documente interne ale reţelei sociale online, obţinute de The New York Times.

Conform documentelor obţinute de publicaţia americană, Facebook a oferit Netflix şi Spotify acces la mesajele private ale utilizatorilor pentru a promova show-uri şi piese prin intermediul mesageriei reţelei. Potrivit unor înţelegeri speciale încheiate, compania Bing a putut vedea listele de prieteni ale utilizatorilor, fără consimţământul acestora. Amazon a avut acces la numele şi datele de contact ale utilizatorilor, prin intermediul prietenilor acestora, iar Yahoo a folosit platforma pentru a vedea mesaje private.

Înţelegerile încheiate între Facebook şi aceste companii au avut ca scop, pe de o parte, creşterea numărului de utilizatori ai reţelei sociale online şi promovarea acesteia. Pe de altă parte, companiile au putut să îşi promoveze produsele şi serviciile mult mai eficient, în ceea ce priveşte publicul ţintă.

The New York Times scrie că Facebook a încheiat astfel de înţelegeri cu peste 150 de companii, cele mai multe fiind distribuitori online, din divertisment şi alte domenii tehnologice.

Potrivit unui oficial Facebook, niciunul dintre aceste parteneriate nu a încălcat regulile privind protejarea datelor personale ale utilizatorilor şi reglementările din domeniul comerţului, iar companiile au fost obligate să respecte politicile reţelei sociale online privind abonaţii.

Potrivit Facebook, accesul oferit acestor companii s-a tradus printr-o îmbunătăţire a serviciilor sale. De asemenea, nu a fost nevoie să ceară permisiunea utilizatorilor în acest sens, pentru că accesul este reglementat prin regulile de folosire a Facebook.

Reprezentanţii Facebook au recunoscut, totuşi, că nu au fost vigilenţi în ceea ce priveşte administrarea parteneriatelor, iar unele companii au putut avea acces la date chiar şi după expirarea termenilor înţelegerilor.

Referitor la informaţiile din articolul publicat de The New York Times, compania Netflix declară, într-un text remis MEDIAFAX: „De-a lungul timpului am încercat mai multe metode prin care să aducem Netflix în social media. Un exemplu este o opţiune lansată în 2014, care le permitea membrilor să le recomande prietenilor seriale TV şi filme via Messenger sau Netflix. Această opţiune nu a fost foarte populară, aşa că am renunţat la ea în 2015. În niciun moment nu am accesat mesajele private de pe Facebook ale oamenilor şi nici nu am cerut acest lucru”.

În ultimele luni, Facebook a fost subiectul mai multor scandaluri în ceea ce priveşte protejarea datelor private ale utilizatorilor. Reprezentanţii companiei continuă să spună că utilizatorii au control total asupra datelor lor.

Sursa Gandul.info