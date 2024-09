Exercițiu cu structuri militare NATO, la Alba Iulia: Batalionul 136 Geniu „Apulum” este gazdă

În perioada 30 septembrie – 05 octombrie 2024 Batalionul 136 Geniu „APULUM” este gazda unui Exercițiu Multinațional în comun cu structuri militare ale unor state membre NATO.

Instrucția în comun cu partenerul străin se va desfășura in facilitățile de instrucție ale unității: Poligonul de tragere Micești- cazarma 1065, Terenul de instrucție Mamut- cazarma 5002, Parcul cu tehnic militar – cazarma 1060 si sediul administrativ al unității – cazarma 510.

Avertizarea vine în contextul prezenței partenerilor străini cu un număr însemnat de militari, tehnică și echipamente, pentru a evita apariția unor zvonuri, speculații sau unor motive de îngrijorare in rândul cetățenilor. Deplasările intre locații se vor realiza astfel încât să nu fie perturbata desfășurarea normală a circulației rutiere si a altor activități ale populației

De asemenea, in vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, vă informăm că in perioada 01-03.10.2024 între orele 09.00 – 18.00 se execut trageri si distrugeri cu exploziv material real in poligonul de tragere de garnizoană MICESTI, accesul populației fiind interzis pe drumurile de acces precum si pe cele aflate in vecinătatea poligonului. Reiese dintr-un comunicat remis de Primăria Municipiului Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI