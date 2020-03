Exemplul de la Ciugud, comuna care a transformat țara lui „nu se poate” în „România lui SE POATE”: Mesajul unui tânăr impulsionat de vizita la școala smart

Într-o postare pe pagina de facebook a primăriei Ciugud, reprezentanții administrației publică un mesaj al unui tânăr întors în țară pentru a face o schimbare și care după ce a vizitat Ciugudul și deja faimoasa școală smart din localitate, a plecat hotărât ca în următorii 20 de ani să facă o asemenea școală și în satul său natal.

Suntem întrebați mereu ce ne inspiră și care este secretul Ciugudului. Entuziasmul, inspirația, puterea…toate ni le dau OAMENII: oamenii care lucrează continuu pentru Ciugud, cetățenii care ne sprijină să creștem împreună și mai ales oamenii care au înțeles că „România lui SE POATE” începe cu fiecare dintre noi. Vă împărtășim un mesaj primit de la un tânăr, care ne-a vizitat recent:

„Ne-ați primit la școală și a fost cel mai frumos moment din ultimii 3 ani din viața mea și plin de inspirație. Sunt tânărul entuziasmat care v-a dat puțin organizarea peste cap, dar nu aveți idee cât de mult a contat și ce impact a avut în viața mea. Vă promit că în următorii 20 ani am sa fac și eu o școală în satul meu și asta doar datorită bunăvoinței dumneavoastră de a ne primi. Eu sunt un tânăr care a plecat din țara supărat și s-a întors mai educat, ca antrenor, după 4 ani de Londra. M-am întors hotărât să schimb ceva in România pentru că am înțeles că schimbarea începe cu noi. Aș dori mult să mai păstrez legătura cu dumneavoastră(…)Sunteți exact ce are România nevoie. Să nu uitați asta niciodată!”