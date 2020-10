Ex-uniristul Vlad Domșa, transferat la Gaz Metan Mediaș! La prim-divizionară mai sunt doi jucători din Alba: Daniel Nicula și Bogdan Jica

Atacantul Vlad Domșa, fostul component al Unirii Alba Iulia, a semnat cu prim-divizionara Gaz Metan Mediaș, o mutare importantă pentru talentatul fotbalist din Alba.

Originar din Teiuș, acesta este și un bun jucător de șah, a împlinit 17 ani în iulie, și recent a fost achiziționat definitiv de la Viitorul Cluj de echipa din prima ligă.

Vlad a început “sportul rege” la Unirea Juniors Alba Iulia, sub comanda antrenorului Alexandru Kalanyos, ce care l-a descoperit și pe internaționalul român Nicolae Stanciu. A trecut apoi la Unirea Alba Iulia, al cărui golgheter a fost la nivelul juniorilor cu formația pregătită de Gheorghe Bran participând la turneul zonal Under 15 de la Arad, în 2018.

A debutat, la o vârstă extrem de fragedă, 15 ani și 8 luni, în eșalonul terț, în partida din martie 2019, dintre Unirea Alba Iulia și CSM Lugoj, scor 3-1, antrenor al “alb-negrilor” fiind Adrian Bicheși, actualul “principal” al formației din Cetatea Marii Uniri. În vara acelui an a plecat însă la Viitorul Cluj (la juniori), iar după un an a fost transferat de Gaz Metan Mediaș. În curtea echipei de Liga 1 mai sunt alți doi jucători promițători din Alba, Daniel Nicula (17 ani, provenit de la Casa de timp familial din Stremț) și Bogdan Jica (20 de ani, fost la CSȘ Blaj), ce au debutat în acest an pe prima scenă.

“Sunt foarte bucuros că am ajuns la Gaz Metan Mediaș și că am intrat în circuitul unei echipe de prima ligă. Aștept cu nerăbdare să debutez iar obiectivul meu este să îmi fac treaba cât mai bine, să îmi ajut echipa și să ajung cât de repede posibil la prima echipă. Sunt conștient că am mult de muncit, dar acest lucru mă ambiționează”, a declarat Vlad Domșa, care într-o primă fază va evolua pentru Gaz Metan Mediaș Under 19 în Liga Elitelor și Gaz Metan Mediaș II (Liga a 3-a, Seria a 7-a).

“Vlad are un potențial deosebit și poate crește frumos, într-un mediu profesionist. Mi-a părut rău când a plecat de la Unirea, după ce a debutat la prima echipă, preferând să joace la nivel de juniori. E important că a ajuns în circuitul unei grupări de Liga 1”, a comentat Adrian Bicheși.