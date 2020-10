Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invitat să predea la una dintre cele mai bune universități din Europa

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, cadru didactic universitar de profesie, a fost invitat să predea la Universitatea Saint-Louis din Bruxelles, parte a Universității din Louvain, una din cele mai bune instituții de învățământ superior din Europa.

Acesta predă, în calitate de profesor invitat, un important curs despre organizații internaționale și europene. Creată în 1858, Universitatea Saint-Louis din Bruxelles are un institut de cercetare în afaceri europene și colaborează strâns cu instituțiile europene.

Deși are doar 35 de ani, Victor Negrescu are o vastă activitate didactică în învățământul superior. Șef de promoție al Universității din București – Facultatea de Științe Politice, acesta a urmat studii la Colegiul European din Bruges, a absolvit un program masteral în cadrul Institutului de Științe Politice din Grenoble – Universitatea Pierre Mendes France, are un MBA în co-tutelă ASE cu CNAM Paris și a urmat formări importante din partea unor instituții prestigioase din Germania, Italia, Franța, Spania dar și din Statele Unite, unde recent a finalizat o specializare, în format digital, în științele educației din partea Universității Harvard.

Victor Negrescu a colaborat timp de zece ani în calitate de cadru universitar cu Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, iar din anul 2012 predă la Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA), instituție de învățământ superior la care a și fost prorector în perioada 2019-2020. De asemenea, tot anul trecut, a predat în calitate de profesor invitat la cea mai veche universitate din lume, Universitatea din Bologna.

Europarlamentarul de Alba a creat de asemenea două programe masterale în limba engleză în cadrul SNSPA, dedicate dezvoltării internaționale și politicilor digitale, fiind fondatorul a două centre de cercetare importante, Institutul pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare și Institutul pentru Politici Digitale Globale.

Europarlamentarul Victor Negrescu este vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură (CULT) din Parlamentul European. Acesta a manifestat interes constant cu privire la situația sistemului de învățământ din România și a acționat pentru îmbunătățirea actului educațional.