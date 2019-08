EURES: 416 de locuri de muncă pentru români, oferite de angajatorii din Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 416 de locuri de muncă vacante, potrivit AJOFM Alba.

AUSTRIA – montator de mobila-30, ReactJS Frontend Developer-2, tamplar – productie de mobilier (femei/barbati)-4, tamplar de ferestre( femei/barbati)-3, Operator CNC (femei/barbati)-7, Electrician (femei/barbati)-8, stivuitorist( femei/barbati)-8, lacatus mecanic in constructii (femei/barbati)-8, instalator sanitar si de incalzire (femei/barbati)-8, faiantar (femei/barbati)-6.

GERMANIA – Electrician (f/b)-3, Mecanic masini de prelucrare a plasticului (f/b)-3, Mecanic de proces – masini productie muluri (f/b)-3, Bucatar-1, Dezvoltator software (f/b)-1, Consultant IT (f/b)-1, Specialist IT (f/b)-1, Preparator de inghetata (f/b)-5, Bufetier (f/b)-1, Camerista (f/b)-1, Chef de partie (f/b)-1, Chef de rang (f/b)-1, Junior sous chef (f/b)-1, Receptioner SPA (f/b)-1, Commis de rang (f/b)-1, Demichef de rang (f/b)-1, Manager receptie (f/b)-1, Receptioner (f/b)-1, Ajutor la curatenie (f/b)-1, Bucatar (f/b)-1, Specialist in confectionare mobila (program de ucenicie)-20, Operator stivuitor-30, Manipulant de marfuri-30, Menajera-1, Ospatar (f/b)-1, Junior chef/Sous chef (f/b)-2, Receptioner (f/b)-1, Commis de rang mic dejun (f/b)-1, Conductor tren marfar (pentru distante lungi)-3.

NORVEGIA – Mecanic auto-4, Vopsitor auto-4, Tinichigiu auto-4, Ospatar-5, Tamplar/dulgher-10, Electrician-10, Instalator-10, Montator folii ferestre/parbrize masini-2.

OLANDA – Pocesor bulbi de flori-20, muncitor in productia de rosii-10, muncitor in sera de flori-20, Muncitori necalificați în grădinărit-30, instalator sanitar,de incalzire si aparate de aer conditionat-10, culegator de capsuni in sere-40, culegator fructe-5.

SLOVACIA – Sticlar-12.

SLOVENIA – Programator-2.

SPANIA– tehnician mecanic si electric la intretinere echipamente-15.