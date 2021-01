Eliminarea unui profil de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud, stârnește indignarea liceenilor: Ce spun reprezentanții elevilor

Cea mai recentă propunere a Inspectoratului Școlar Județean Alba a adus în calcul eliminarea unui profil de liceu la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud, propunere ce a stârnit nemulțumire în rândul elevilor.

Astfel, aceștia au formulat o petiție online, pentru păstrarea specializării în cadrul liceului. Mai mulți repprezentanți ai elevilor și-au exprimat dezacordul cu decizia IȘJ Alba, de a desființa un profil specific școlii.

„Mă numesc Sosa Claudiu Andrei, mă aflu în clasa a XII-a, de filologie la Colegiul Național “Titu Maiorescu” Aiud,și dețin funcția de președinte al Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul unității de invatamant mai sus menționate, mai pe scurt reprezentant al elevilor din liceul nostru. Consiliul Școlar al Elevilor al CNTM Aiud, își exprima total dezacordul și dezamăgirea față de dorinta ISJ Alba, de a desființa un profil specific școlii noastre.

În numele tuturor elevilor,pe care îi reprezint ,atat eu cat și colegii mei din cadrul Consiliului Școlar, condamnăm ferm propunerea ISJ de a desființa un profil al Colegiului astfel ca ne exprimăm opunerea și dezacordul fata de aceasta initiativa. Avand in vedere,faptul că, facem parte dintr-o valoroasa unitate de invatamant din județul nostru,recunoscută atât la nivel județean,cât și național,pentru performanțele obținute,nivelul ridicat de pregătire al cadrelor didactice și al elevilor, denotă faptul ca nu este deloc binevenita o astfel de hotarare privind reducerea numărului de clase din cadrul liceului. Astfel, Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Național “Titu Maiorescu” Aiud, va derula toate demersurile legale posibile pentru ca aceasta decizie sa primească un vot negativ.

„Suntem conștienți de ideea ca traim anumite timpuri grele pentru fiecare dintre noi,dar asta nu înseamnă că putem accepta orice fel de hotarare. De asemenea, fiind vorba de beneficiari principali ai sistemului educațional cerem Inspectoratului Școlar General Alba să nu aprobe o astfel de hotarare,aceasta,fiind revenita in dezavantajul tuturor elevilor doritori de a se înscrie la profilul ținta care ar putea fi eliminat”, a spus Sosa Claudiu Andrei, presedinte Consiliul Scolar al Elevilor CNTM Aiud. De asemenea, cativa elevi ai prestigiosului colegiu au dorit să-și exprime public punctul de vedere cu privire la hotararea ISJ,astfel va atasam mai jos mesajele acestora.

“Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud este un liceu de prestigiu în oraș. Eu sunt eleva la profilul matematica-informatica- intensiv engleza si consider acest profil, un profil care prezinta interes pentru un număr mare de elevi, având o concurență mare pe locurile de admitere, fiind un profil vast care pe lângă matematica, informatica si engleza se mai concentrează și pe alte discipline reale precum fizica, biologia și chimia. Acest profil ajută la dezvoltarea elevilor în domeniul tehnologiei, ajutându-i pe viitor sa găsească joburi de succes și bine plătite. Va sfătuiesc sa alegeți profilul matematica-informatica, deoarece oriunde priviți în jur veți întâlni tot felul de sisteme automatizate care sunt programate de un informatician. În plus, terminând acest profil, veți avea o gama largă de oportunități pentru viitorul vostru, deoarece sunteți familiarizați cu mai multe informații decât dacă ați urma un profil uman”, a spus Szabo Antonia Alisa,clasa a X-a B (matematica-informatica).

“Științele naturii este un profil ales de elevii cărora le place atât biologi, cât și chimia sau fizica. Acest profil le da copiilor posibilitatea ca, după examenul de bacalaureat, un examen ușor din mai multe puncte de vedere, să urmeze o carieră în medicină, asistență medicală, farmacie, chimie alimentară, petrolieră sau alte tipuri, fizică, matematică, poliție, jandarmerie, IT și chiar domenii umane.

Este un profil cu mult potențial și cu multe domenii de studiu: de la limbi străine și literatură, la economie, educație fizica și arte, pana la anatomie!

Scoaterea acestui profil din oferta de studiu a liceului și implicit de pe lista de opțiuni a elevilor, le pune celor din urma o piedica enorma în atingerea telurilor si a viselor, denotând și o lipsa de interes față de generațiile viitoare a conducerii!”, a spus Muntean Maria, eleva a clasei a XII-a A (Științe ale naturii).

PETIȚIA elevilor de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud

Noi, elevii, considerăm ca fiecare dintre aceste specializari are rolul ei in modelarea tinerilor pe plan educational, iar eliminarea uneia dintre aceste specializari ar fi o piedica enorma pentru elevii pre-liceeni ai municipiului Aiud și localităților din jurul acestuia. Nu suntem de acord cu aceasta hotarare si ne exprimam nemultumirea fata de aceasta. Aceste decizii pot duce la schimbări grave, chiar și la abandon școlar din partea unora din elevi.

Colegiul are momentan în filiera teoretică 3 specializări: 2 specializări ale profilului real – matematică-informatică intensiv engleza și științe ale naturii, iar cea de a 3-a specializare este filologie intensiv engleza, profil umanist. Fiecare dintre aceste profile este important pentru realizarea carierelor , ex. medicina, IT, inginerie, psihologie, lingvistica, etc.