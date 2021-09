Eliminarea pensiilor speciale: o poveste de adormit copii. Numărul beneficiarilor a crescut

Cîțu nu se mai vrea Superman și se întruchipează drept Mirel Rădoi : „sunt cel mai bun antrenor al naționalei”

Premierul Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, în cadrul Consiliului Național al PNL care a avut loc cu o săptămâna înainte de Congresul unde va fi aleasă noua conducere a partidului, că „întotdeaun vor fi cârcotași” și că poate spune despre el că este „cel mai bun antrenor la echipa națională, nu Mirel Rădoi”, însă „după ce se termină meciul, îmi dau seama că realitatea este alta”.

„Am văzut în spațiul public…întotdeauna vor fi cârcotași, ne-am obișnuit. Vă spun și despre mine că sunt cel mai bun antrenor la echipa națională, nu Mirel Rădoi. Dar după ce se termină meciul, îmi dau seama că realitatea este alta”, a spus Florin Cîțu, în discursul în fața liberalilor.

Acesta a spus că sunt 34 de filiale care au votat doar moțiunea echipei sale, „România liberală” și astfel îl susțin, iar în total sunt 40 de filiale care au votat pentru aceasta.

„La precedentul Consiliu Naţional mi-am anunţat candidatura pentru preşedinţia PNL şi atunci aveam în spate o echipă cu care am pornit la drum, dar am spus din primul moment că voi construi şi obiectivul era de a aduce în spatele meu întreg PNL după acest congres. Astăzi, după ce s-au votat moţiunile, sunt 40 de filiale care au votat moţiunea ‘România liberală’, dintre care 34 au votat doar moţiunea «România liberală». Nu este o surpriză pentru mine că membrii PNL vor o Românie liberală”, a spus Cîţu la Consiliul Naţional al PNL.

El a adăugat că a preluat guvernarea în plină pandemie, când nu exista nicio doză de vaccin anti-COVID în România şi nu exista niciun centru de vaccinare.

„Am alocat resursele necesare şi am reuşit să fim prima ţară, România să fie prima ţară din UE unde vaccinarea se putea face cu buletinul. Ăsta este un succes al acestei guvernări liberale şi ar trebui să fim mândri de asta. România a fost ţară verde până acum câteva săptămâni. Am ţinut economia deschisă şi am spus foarte clar că vom ţine guvernarea deschisă. Tot ceea ce am spus am făcut”, a afirmat premierul.

Florin Cîţu a amintit că în campania electorală a vorbit despre dezvoltarea României, conform Agerpres.

„Cu asta i-am convins pe români să ne voteze. Şi am făcut Planul Naţional de Investiţii «Anghel Saligny» care este total diferit de orice alt program care a fost făcut până acum. (…) Este un program care, pe de o parte, alocă mult mai multe resurse dezvoltării decât au alocat primele două programe de dezvoltare ale socialiştilor – ei au alocat 44 de miliarde, noi alocăm 50 de miliarde – şi în acelaşi timp l-am făcut transparent. De săptămâna viitoare primarii noştri, dar toţi primarii din România, pot să aplice online la acest program. Am văzut în spaţiul public tot felul de zvonuri care arată clar că oamenii ori nu înţeleg ori sunt răutăcioşi. În primul rând am băgat o facilitate pe care nu am găsit-o în niciun alt program, am sus că toate unităţile administrativ teritoriale din România, toate localităţile vor avea acces la cel puţin un proiect de 4 milioane de lei. Nu lăsăm pe nimeni în urmă, indiferent de culoarea politică”, a precizat Cîţu.