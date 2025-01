Efectele „ordonanței trenuleț” la nivelul județului Alba. Marius Hațegan, vicepreședintele CJ: „Lucrurile au fost făcute pe repede înainte și câteva chestiuni au fost omise”

Prezent într-o emisiune la Radio Unirea FM, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a vorbit printre altele, despre efectele care se resimt la nivelul județului nostru în urma implementării renumitei „ordonanțe trenuleț”.

Potrivit acestuia, ordonanța a fost adoptată pe repede înainte, iar unele chestiuni au fost omise. Acesta menționează că printre efectele vizibile deja se numără salariile mai mici pentru angajații din cadrul societății DPL, unde Consiliul Județean este acționar majoritar.

„În primul rând, cred că această ordonanță era necesară. Din păcate, ea a fost făcută, spun eu, pe repede înainte și sunt câteva chestiuni care au fost omise în această ordonanță. Noi avem o problemă, de exemplu, știți că au fost anulate acele facilități pentru firmele care se lucrează în domeniul construcțiilor. Există la Consiliul Județean o societate, unde noi, Consiliul Județean Alba, suntem majoritari. Este vorba de DPL, deci o societate care se ocupă de construcția de drumuri, unde ei aveau aceste facilități vis-a-vis de ce înseamnă salariile celor care sunt angajați la această societate. Eliminându-se aceste facilități, acum această societate trebuie să plătească salarii mai puțini, cu 4-500 de lei pentru fiecare angajat, fiindcă ei aveau aceste facilități, acum ele au fost anulate.

Societatea merge foarte bine, este o societate, chiar dacă Consiliul Județean Alba este acționar majoritar care este pe profit, are un profit destul de mare, și poate să suporte aceste diferențe de salarii care practic au fost anulate prin această ordonanță trenulest, din păcate ordonanța respectivă nu ne permite acest lucru. Asta prespune că deși societatea merge foarte bine, deși societatea este pe profit, deși societatea are lucrări, angajații de acolo și nu sunt puțini pentru că sunt peste 100 de oameni, iau mai puțin cu 400-500 de lei în această perioadă. Eu sper că acest lucru să se rezolve. Noi am făcut demersurile necesare în sensul că am făcut un memoriu către Ministerul dezvoltării și către Ministerul de Finanțe și cred că lucrurile ar trebui să se rezolve pentru că este normal ca această societate care nu are nevoie de niciun sprijin din batea nimănui, nu primește nici o subvenție de nicăieri, deci să descurcă pe propriile picioare, poate să facă acest lucru„, a precizat Marius Hațegan.

De asemenea, vicepreședintele CJ spune că întâmpină probleme și în ceea ce privește investițiile aflate în derulare, întrucât bugetul național pentru anul 2025 nu este stabilit, urmând ca bugetul pentru Consiliul Județean să fie știut cu exactitate abia la începutul lunii martie.

„E vorba, sigur, de investițiile care sunt deja în derulare, care au nevoie de finanțare, în condițiile în care așteptăm bugetul național pentru anul 2025. Din informațiile pe care le avem noi s-a vehiculat data de 6 februarie, când va fi discutat în Parlament, va fi trimis în Parlament și va fi votat. Sigur că noi mai avem nevoie de încă 45 de zile după ce se votează în Parlament, pentru că trebuie să-l punem în dezbatere publică și astea sunt termenele conform legislației în vigoare.

Deci sperăm că undeva pe la începutul lunii martie să avem și noi buget la nivelul Consiliului Județean Alba și sperăm să putem să continuăm investițiile pentru că acum lucrăm cu acea formulă 1×12 și este și perioada asta de iarnă când în general lucrările sunt cam oprite. Noi, stăm foarte bine din acest punct de vedere. Am reușit să plătim toți furnizorii care au lucrat pentru noi anul trecut. Cred că ar fi bine să reamintim faptul că pe acel program național Anghel Saligny avem 8 proiecte, dintre care 3 au fost efectiv finalizate”, a spus acesta.

