Echipamente noi și moderne pentru dotarea laboratoarelor de informatică din școlile municipiului Blaj: Primele unități de învățământ în care vor fi instalate

Primele echipamente pentru dotarea laboratoarelor de informatică din școlile municipiului Blaj au fost livrate în această săptămână. Este vorba despre display-uri interactive, suporturi pentru display-urile interactive, laptopuri și sisteme all in one, sisteme de sunet, multifuncționale, camere videoconferință și routere Wi Fi.

Echipamentele vor fi instalate în laboratoarele de informatică de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” și Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor”.

Pentru restul echipamentelor, desfășurarea procedurilor de achiziție se află în diverse etape.

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din municipiul Blaj” este un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), în valoare de peste 9,1 milioane lei, care va moderniza infrastructura din școlile municipiului Blaj.

Toate unitățile de învățământ din municipiul Blaj, care au fost eligibile și care nu au beneficiat de proiecte anterioare, fac obiectul acestui proiect: Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”, Școala Gimnazială Toma Cocișiu”, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” și Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor”.

Listele cu echipamentele digitale și dotările necesare au fost întocmite chiar de școlile beneficiare directe ale proiectului, care are ca termen de finalizare anul 2026.

