După reușita Campionatului Național de Powerlifting, FRP organizează Campionatul Național de Împins din Culcat, la Oradea

Următorul eveniment important al Federației Române de Powerlifting din anul 2020 este organizarea Campionatului Național de Împins din Culcat (singura probă), juniori II, juniori I, seniori și masters, masculin și feminin.

În data de 24 octombrie Biroul federal al FR Powerlifting, ce are sediul în Cetatea Marii Uniri, a aprobat regulamentul de desfășurare a acestei competiții și doar evoluția negativă a situației create de noul coronavirus poate produce unele modificări. Campionatul de împins din culcat, considerat aproape unanim ca fiind cel mai spectaculos și cu notorietate din zona sporturilor grele, se va desfășura în Oradea, în perioada 28-29 noiembrie și va fi organizat in parteneriat FR Powerlifting – CS Lupaș Power Bihor.

Județul Alba va avea reprezentanți de la cel puțin 3 structuri sportive: CS Unirea Alba Iulia, CS Universitatea Alba Iulia și CS Zamolxis Alba Iulia. Lotul CS Unirea Alba Iulia va fi compus din Andrei Irimie, Daniel Ordean, Alexandru Catarambă, Alexandru Cazacu și, în revenire după o pauză competițională de trei ani, Lucian Oțoiu și Ovidiu Pănăzan întăresc echipa. În funcție de evoluția de la antrenamente este posibil ca efectivul să fie suplimentat cu unul sau doi sportivi. CS Universitatea Alba Iulia se bazează să obțină rezultate bune prin participarea a 5 sportivi, după cum urmează: Sorin Cazacu, Carlos Tat, Mălina Foca, Paul Bejenariu și Ioan Voina.

“După succesul Campionatului Național de Powerlifting (3 probe), din perioada 1-4 octombrie, organizarea acestor Naționale de la Oradea reprezintă împlinirea unui an competițional intern, într-un context extrem de dificil. Ar fi fost simplu ca în 2020 să nu fac mare lucru, nu aș fi greșit cu nimic, s-ar fi putut justifica ușor anularea competițiilor și statul degeaba, dar nu am ales această cale. Având alături oameni pasionați și cu disponibilitate mare la efort am fost încurajat să ofer șansa sportivilor să-și manifeste pasiunea pe o scenă oficială de concurs și în acest an, în condiții delicate”, a declarat Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, totodată antrenor și practicant al acestui sport.