După accidentarea horror și absența de 6 luni, portarul Cătălin Suciu: “Revin mai puternic decât am fost!”

Goalkeeperul Cătălin Suciu (23 de ani), unul dintre cei mai talentați portari din fotbalul județean, este decis să revină în forț în fotbal după accidentarea horror suferită în cursul lunii iulie, ce l-a ținut departe de gazon mai bine de 6 luni.

“O să revin mai puteric decât am fost, cu o ambiție mai mare, această experiență dureroasă m-a întărit”, a spus Cătălin, ce apucase să evolueze în două partide pentru CS Universitatea Alba Iulia, în meciurile din cadrul Cupei României, de la Ciugud și Galtiu. Acesta a jucat fotbal pe un teren sintetic din municipiul Alba Iulia însă a avut ghinion teribil la o fază, fiind diagnosticat cu fractură de platou tibial la piciorul stâng. A fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, iar intervenția chirurgicală s-a produs la Cluj-Napoca, montându-i-se o placă și 10 șuruburi.

“Mulțumiri multe se cuvin lui Mircea Ordean, cel care s-a ocupat de recuperarea mea finală și a lui Ionuț Boancă la început. Acum sunt în regulă aproape 100 la sută, Am început alergările, tenisul cu piciorul, în ianuarie o să reintru treptat la pregătire. Placa din picior nu mă incomodează, pot să joc și să o scot după un an de zile. Am fost în octombrie la un consult medical, iar verdictul este unul favorabil”, a precizat Suciu.

Produs 100 la sută al Unirii Alba Iulia, Suciu era considerat anii trecuți un portar de mare perspectivă, remarcându-se cu excelentul joc de picior. În urmă cu 4 ani a fost în curtea FCSB-ului, aproape de transferul carierei, pregătindu-se sub comanda lui Laurențiu Reghekampf, însă ratarea transferului l-a debusolat total. Prin 2016-2017, pe când era junior al “alb-negrilor” din Cetatea Marii Uniri, făcea naveta între loturile naționale Under 17 și Under 19, având colegi precum Ianis Hagi, Cicâldău, Florinel Coman, Ghiță, Oaidă, Pașcanu, Nicolae Carnat sau Adrian Petre în dreptul său figurând convocări constante la reprezentativele tricolore.

Puștiul a apucat să participe la două campanii de calificare juvenile, în ambele ratând intrarea în Turul de Elită. În 2015, a jucat cu naționala Under 17 (antrenor Bogdan Vintilă) la calificările din Albion, fiind integralist: 0-3 cu Slovenia, 0-2 cu Norvegia, 1-2 cu Anglia. Anul următor, cu Under 19 (antrenor Andreas Spier), a avut un traseu similar, dar numai ca rezervă a lui Tordai: 0-3 cu Cehia, 0-4 cu Austria, 1-3 cu Slovacia. În 2019 a plecat la Industria Galda de Jos, fiind originar din comună, iar în acest an a jucat la Galtiu cu divizionara terță, deși avea propuneri de la Viitorul Șelimbăr, Someșul Dej sau CS Ocna Mureș, kilogramele în plus frânându-i ascensiunea.

*Concurența cu Mihai Mincă

În acest moment, Mihai Manea beneficiază la CSU Alba Iulia de un trio al portarilor ce ar face invidioasă orice grupare din Alba: experimentatul Mihai Mincă, fost campion cu CFR Cluj, ex-rapidistul Vlad Ignat și Cătălin Suciu, concurența anunțându-se acerbă prin revenirea ultimului. “Orice tânăr are de învățat de la Mihai Mincă, ce are o experiență extraordinară, de invidiat. Este o luptă pentru titularizare benefică pentru toți trei, sunt convins că va fi utilă tuturor. O să apere cel care se va pregăti mai bine, va fi mai concentrat, iar acest lucru va fi în folosul echipei”, a încheiat Cătălin. CSU Alba Iulia a avut în prima parte a sezonului cea mai puternică defensivă, studenții primind numai 6 goluri în 15 etape din Liga a 4-a.