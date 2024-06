Duminică, ACSM Codlea – CIL Blaj, prima manșă a barajului de promovare în Liga 3

ACSM Codlea (Brașov) și CIL Blaj (Alba) se înfruntă duminică, la ora 18.00, în prima manșă a barajului de promovare în Liga 3, returul fiind prevăzut peste o săptămână în „Mica Romă”. Comparativ cu precedentele două sezoane, când CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos și-au adjudecat fără emoții dublele cu reprezentantele județului Covasna, de data aceasta CIL Blaj are parte de un adversar de cu totul alt calibru. După 3 ani, ACSM Codlea a devenit din nou campioană, în 2021 pierzând barajul cu Concordia Chiajna 2, iar CIL Blaj este în fața unui nou baraj după 22 de ani!

„Ne așteaptă două meciuri foarte importante și grele cu cei de la Codlea, o echipă foarte bună pentru acest nivel, dar am mare încredere în grupul echipei mele cât și în valoarea lor, nu degeaba au avut acest parcurs senzațional! Trebuie să gestionăm foarte bine faptul că sunt două manșe, și cred că ne avantajează faptul că returul va fi la noi acasă unde nu am pierdut nici un punct, și probabil în fata unui număr mare de spectatori! Ne gândim momentan la primul meci, până la ora jocului băieții vor avea toate informațiile și suntem încrezători într-un rezultat favorabil!. Am trecut prin multe baraje ca jucător, la Liga 1 sau Liga 2, nu am pierdut niciunul. Îmi plac aceste meciuri decisive în care trebuie să suporți presiunea”, a spus Daniel Tătar, antrenorul care și-a început cariera de „principal” în vara trecută, implicându-se în proiectul din orașul natal.

Acesta are sub comandă doi gemeni (Cristian și Cosmin Ioo), dar și pe tatăl (Alin) și fiul (Fabio Cioancă).

ACSM Codlea a devenit campioană în ultima rundă, cu un golaveraj impresionant, 134-19. În retur nu a pierdut niciun meci, nu a primit gol pe teren propriu și are o singură remiză (2-2, în deplasare cu Aripile Brașov), din cele 14 partide. A suferit un singur eșec, 1-3 acasă cu Inter Cristian (runda a doua, în august 2023) și în prima parte a campionatului a mai înregistrat două egaluri!

„Avem un advesar puternic, Brașovul reprezintă un județ cu potențial fotbalistic. Ne dorim enorm să promovăm, să ne bucurăm, dar pentru aceasta e nevoie de concentrare, iar jucătorii să reușească în acest baraj să facă «meciurile vieții», așa cum se spune. Am încredere că Daniel Tătar poate să ducă Blajul acolo unde ne e locul, să revenim pe harta fotbalului românesc”, a declarat președintele Augustin Damian.

Interes uriaș în rândul fanilor blăjenii, primăria municipiului asigurând transportul, cu plecarea la ora 13.30, în ziua meciului, estimându-se deplasarea a peste 100 de suporteri

