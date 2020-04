DSP: Măsuri de protecție împotriva focarului de COVID-19 de la Ciuruleasa. Se poate ajunge la CARANTINAREA comunei

Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, specialiștii în sănătate publică au făcut o analiză amănunțită a localizării cazurilor în comuna Ciuruleasa, focarul de infecție al județului Alba, menționând că instituția pe care acesta o conduce a propus măsuri de intensificare a izolării din zonă, putând să se ajungă astfel până la carantinarea comunei.



Așadar, luându-se în considerare faptul că majoritatea persoanelor active din comuna lucrează în Abrud sau Câmpeni, pentru a evita extinderea în orașele menționate DSP Alba a propus CJSU masuri de intensificare a izolării, care pot ajunge pana la carantinarea comunei.

„Decizia de carantinare se ia la nivel central conform legii. Trebuie sa protejam atât locuitorii din Ciuruleasa, cât și cei din Abrud și Câmpeni sau din restul județului”, a adăugat Alexandru Sinea.

Contactat telefonic de ziarulunirea.ro, primarul comunei Ciuruleasca, Radu Tuhuț, a declarat că toți cei suspecți sunt izolați la domiciliu și nu au contact cu nimeni și este un lucru îmbucurător că soția bărbatului de 70 de ani este sanătoasă, se întoarce acasă de la Alba Iulia și se încearcă să se găsească un loc unde să stea fără să aibe contact cu familia.

Nu mai puțin de 11 persoane au fost confirmate astăzi pozitiv cu COVID-19 în comuna Ciuruleasa, cele mai multe în familia bărbatului de 70 de ani confirmat ca și caz nr. 4 și ai unui cadru medical de la Spitalul Orășenesc Abrud.

Informațiile au fost făcute publice abia după o zi, situația din zonă fiind ascunsă de autorități aproape 24 de ore, aceștia refuzând să confirme oficial cazurile. Principalul responsabil pentru această situație este prefectul de Alba, Nicolae Albu, care este și președintele Comitetului pentru Situații de Urgență.

„Este o propunere, decizia se poate lua numai de la nivel naţional. Propunerea va trebui justificată foarte temeinic. Vor trebui făcute nişte rapoarte foarte temeinice de către DSP şi de grupul de suport tehnic care a făcut propunerea respectivă pentru a justifica de ce este necesară carantina. Împreună cu Poliţia, am izolat străzile respective (unde se află locuinţele persoanelor testate pozitiv – n.r.), am pus filtre la intrare şi la ieşire din localitate. Am stabilit cu primarul şi jandarmii nişte reguli destul de stricte”, a afirmat prefectul Nicoale Albu, citat de Agerpres.

Transmitem locuitorilor județului Alba să respecte cu strictețe toate măsurile impuse de autoritățile publice implicate în prevenirea răspândirii îmbolnăvirilor și combaterea pandemiei.