DSP Alba, precizări despre neaprobarea unui centru de vaccinare la Abrud: „Spitalul Abrud nu a reușit să își amenajeze un circuit pentru populație, distinct față de cel al bolnavilor internați”

După apariția în spațiul public a punctului de vedere al primarului orașului Abrud, Cristian Alexandru Albu, care spunea că refuzul creări unui centru de vaccinare este nejustificat deoarece Spitalul Orășenesc Abrud beneficiază de toată logistică și infrastructură necesară, DSP Alba a făcut anumite precizări despre acest lucru.

„Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a propus ca Centrul de vaccinare al Spitalui Orășenesc Abrud amenajat pentru faza I a vaccinării să funcționeze și în faza II, însă acest lucru nu a fost posibil întrucât Spitalul Abrud nu a reușit să se organizeze, mai exact nu a reușit să își amenajeze un circuit pentru populație, distinct față de cel al bolnavilor internați. Autorizarea unei alte locații, în vederea vaccinării anti-COVID, nu a putut fi obținută de la CNCAV întrucât procentul persoanelor eligibile la vaccinare în faza II este scăzut în zona orașului Abrud.

Your browser does not support the video tag.

Precizărm că județul Alba beneficiază de 6 centre cu 9 fluxuri de vaccinare, mai multe decât alte județe cu populație mai numeroasă.

De asemenea, este important de precizat că populația din Abrud poate opta pentru vaccinare în alte centre din județ, eventual la Centrul de la Câmpeni, care este cel mai apropiat din punct de vedere geografic. Pe măsură ce ce se va intra în etapa a II-a a fazei 2 de vaccinare și apoi în faza a 3-a de vaccinare, se are în vedere suplimentarea numărului de fluxuri de vaccinare din județ”, a transmis directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.