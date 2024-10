Drept la replică | Silviu Ponoran: PSD Alba dezinformează. NU am fost condamnat și NU merg în Parlament pentru imunitate sau alte privilegii!

O decizie de astăzi a instanței, privitoare la invalidarea alegerii mele ca primar al orașului Zlatna, a dezlănțuit în rândurile socialiștilor din Alba seria neadevărurilor rostite public.

PSD-iștii dezinformează atunci când vorbesc despre o condamnare a mea, la fel cum fac și când spun că voi candida la Senat pentru imunitate și o serie de privilegii.

Ce vreau să se rețină este că, potrivit legii, am dreptul de a face apel în legătură cu decizia de astăzi a justiției. Și, cu siguranță, voi face acest lucru.

Îmi este clar că atacurile PSD Alba la persoana mea au ca și cauză faptul că sunt perceput ca cel mai important candidat la functia de senator de Alba și că beneficiez de un foarte mare capital de imagine și încredere în rândul cetățenilor. Atribute care, în opinia mea, lipsesc, în mod evident, contracandidatului din tabăra social-democrată.

Reamintesc faptul că am câstigat alegerile de primar din data de 9 iunie 2024 cu un procent zdrobitor, de 78%. În plus, nu am fost condamndat, așa cum a comunicat, în mod neadevărat, PSD Alba în presa de astazi. Am cazierul curat și nu am fost trimis în judecată, vreodată, pentru comiterea unei infracțiuni.

Silviu Ponoran, primarul orașului Zlatna

