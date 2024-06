Dr. George Ciorogar, originar din Alba, medic apreciat și pictor tot mai cunoscut: „Să nu uităm să ne bucurăm de lucrurile simple, care nu costă nimic”

George Ciorogar este medic chirurg. S-a născut la Alba Iulia, a absolvit Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și Facultatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Povestea lui în lumea artelor a început în anul 2011 și a evoluat constant, George Ciorogar fiind astăzi nu numai un medic apreciat, ci și un pictor tot mai cunoscut.

– Domnule doctor George Ciorogar, pentru cititorii ziarului „Unirea” care nu vă cunosc, vă propun să parcurgem împreună o scurtă carte de vizită.

– Sunt albaiulian stabilit la Cluj-Napoca, sunt căsătorit și am două fetițe, sunt medic chirurg, am efectuat 6 ani de facultate, 6 ani de rezidențiat și 4 de doctorat, un parcurs destul de lung, cu multe examene solicitante. Medicina și faptul că pot să ajut omul suferind rămân pentru mine lucruri extrem de importante care, alături de familia mea, mă împlinesc. Îmi place arta, creația, încă de mic copil pictez, dar în acest domeniu am început să iau lucrurile mai în serios abia din anul 2011, atunci când m-am așezat în fața tablourilor pictorului Vasile Tolan. Privindu-le, lucrările lui parcă mi-au vorbit, mi-au stârnit interesul și m-au împins în această direcție. Am început să pictez pe pânză, iar din anul 2020, de când am descoperit pictura abstractă, investesc tot mai mult din timpul meu liber în pictură, dar medicina rămâne cea mai importantă pentru mine, pictura fiind un hobby tot mai îndrăgit, dar totuși hobby.

– Atât în profesie cât și în artă, numele George Ciorogar devine din ce în ce mai cunoscut. Cum reușiți să vă gestionați timpul în așa fel încât să urcați rând pe rând treptele profesionale spre succes, să nu renunțați la pasiunea de a picta și să nu vă neglijați nici viața de familie?

– Nu am niciun secret pentru că nu cred că există vreo formulă magică pentru a atinge echilibrul perfect în viață. Dar ce fac și cred că ajută enorm este că încerc să fiu mereu cu adevărat prezent în orice situație. Ca medic, sunt alături de pacienți și mă străduiesc să dau tot ce am mai bun ca să le pot oferi îndrumare și tratament de calitate, iar atunci când pictez mă bucur că sunt acasă și fac acest lucru în cadrul familiei. Aproape de fiecare dată când pictez fiicele mele mi se alătură, iar soția mea, care este de asemenea medic, mă înțelege și mă încurajează.

– Deja portofoliul dumneavoastră numără o serie de expoziții și ați intrat în circuitul național al evenimentelor culturale. Cum a fost drumul până aici?

– Drumul a fost lung și frumos. Chiar dacă pictez din 2011, pot să spun că lucrurile au devenit serioase când am început să pictez abstract și anume din anul 2020. Am început prin a participa la expoziții organizate de cadre medicale, sunt peste 50 de medici care pictează, dar am participat ulterior și la o serie de expoziții alături de artiști care au studiat în domeniu și alături de care m-am simțit onorat să-mi expun arta.

– Se spune că un artist mare este un artist pe care-l definește propriul stil. Ce conferă originalitate picturilor realizate de George Ciorogar? Care sunt tehnicile pe care le folosiți în pictură?

– În anul 2023 am simțit că îmi definesc un stil propriu de pictură abstractă, așezat și curat, dar toate picturile mele, chiar de la început, sunt originale, provenite din idei personale. Primul meu tablou abstract se numește „Dark” și este inspirat din serialul cu același nume. Sunt uneori inspirat de alte lucrări și de alți artiști, însă nu recreez lucrările lor. Pablo Picasso spunea că este rușinos să copiezi un tablou, dar este bine să furi idei și sunt complet de acord. Cel mai mult lucrez în acrylic, în diferite forme, pastă, formă lichidă și spray. Îmi place să creez mai multe straturi pe anumite părți ale tabloului și să finalizez apoi cu pastel. Practic acest stil este mix media art wet and dry.

– Care sunt planurile viitoare în profesie? Dar în artă?

– Îmi propun să particip la congrese și conferințe medicale în fiecare an pentru că este important să mă țin la curent cu indicațiile și noile terapii din chirurgia generală în care profesez. În ceea ce privește pictura abstractă, vreau să particip la cât mai multe expoziții alături de alți artiști, atât în România, cât și în Europa.

– Vă mulțumesc pentru deschiderea de a-mi oferi acest interviu și în încheiere vă rog să transmiteți un mesaj locuitorilor din județul Alba.

– Sunt mândru că sunt din Alba Iulia, un oraș de care sunt încă legat, un oraș cu o istorie importantă și cu mulți oameni dragi mie. Un sfat pe care îl dau tuturor este să nu uităm să ne bucurăm de lucrurile simple care nu costă nimic. Este important pentru sănătatea noastră mintală și nu numai, să avem un hobby prin care să ne deconectăm de la viața cotidiană și, mai ales, să nu ne fie frică să încercăm lucruri noi. Vreau să închei prin a vă reaminti să nu vă comparați cu nimeni altcineva decât cu voi înșivă. Fiecare om are drumul lui în viață, nimeni nu e lipsit de greutăți, dar momentele dificile șlefuiesc caracterul. Ne ridicăm, luptăm și devenim mai buni cu fiecare încercare și sunt sigur că dacă ne luăm o mică pauză să ne gândim la asta, cu toții avem pentru ce sa fim recunoscători.

